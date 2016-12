Lacalle Pou: "Ahora podemos cambiar la Rendición de Cuentas"

Fuente:

El líder nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que la pérdida de la mayoría parlamentaria por parte del Frente Amplio "abre una oportunidad enorme" para la oposición que, de aquí en mas, no solo podrá modificar rendiciones de cuentas sino también presionar al Senado para que le apruebe proyectos "justos y populares".El senador de Todos dijo que ya habló con el diputado disidente Gonzalo Mujica -quien dejó a la izquierda sin el voto cincuenta- para analizar un proyecto relativo a la eliminación de los topes a las jubilaciones, y sostuvo que la nueva situación le hace bien al sistema político."Estamos viendo un cambio sensible en la realidad política, que va a generarle más responsabilidades a la oposición, y que es la pérdida de la mayoría absoluta, regimentada y sólida en la Cámara de Diputados . Ahí se abre una oportunidad enorme para el 2017. Hoy un diputado -que antes no tenía votos para aprobar un proyecto- se encuentra ante la posibilidad de gobernar y de que su iniciativa se convierta en ley", dijo Lacalle Pou en el programa Quién es Quién de Diamante FM. Señaló que si bien en el Senado el FA sigue teniendo la mayoría de los legisladores, los nuevos hechos generan en la Cámara Alta "una presión distinta porque, si vienen con media sanción temas que son populares, justos y necesarios, costará más decir 'yo no lo voto'"."Popularmente va a estar mal visto que se diga que no. Estamos hablando de proyectos que no sean demagógicos", insistió. El líder blanco dijo tener una "relación de hace años" con el diputado Mujica ya que en la Cámara de Diputados se sentaban uno al lado del otro con un corredor de por medio. "En estos días conversamos porque él anda con un proyecto de ley relativo a los topes jubilatorios", contó.Reiteró que tras la deserción de Mujica, la oposición deberá comportarse "con mucha cohesión para conceder un poquito de sus aspiraciones y así lograr que todos se beneficien". "Ahora se puede modificar una Rendición de Cuentas. Esto le hace bien al sistema político porque es una forma de terminar con los mundos paralelos", agregó. Lacalle Pou ha acusado al presidente Tabaré Vázquez de vivir "en un mundo paralelo".