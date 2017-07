Lacalle Pou apoya referéndum para modificar ley de inclusión financiera

El senador nacionalista entiende que la norma no puede ser obligatoria

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou –líder del sector Todos– apoyará la iniciativa a un referéndum para modificar la ley de inclusión financiera promovida por las cámaras empresariales.

El legislador entiende que hay que quitar la obligatoriedad de la norma y que cada persona opte por adherirse de forma voluntaria, según informó Subrayado.

En este sentido, Lacalle Pou calificó a la ley como "injusta" y que "atenta contra la libertad individual de las personas". Y agregó: "No es la mejor, no es la mejor fórmula, pero sabemos que en el Parlamento, a veces, los temas de sentido común no avanzan porque el gobierno tiene mayorías".

En un nuevo aniversario del natalicio de Luis alberto de Herrera, Lacalle Pou dijo: "La inclusión financiera debe ser de la voluntad del individuo (...) es una oportunidad y no una obligación. Esto retacea la libertad de la gente, claramente".

Hace unos meses, Lacalle Pou presentó un proyecto de ley para modificar la ley de inclusión financiera. Por ejemplo, su iniciativa propone que toda remuneración u otra partida de dinero que reciba el trabajador "podrá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio". El texto original de la ley estipula eso debe ser así.

Lo mismo estipula para el caso de los honorarios profesionales y las prestaciones de alimentación y otros ítems como jubilaciones, pensiones, retiros, beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades permanentes.

