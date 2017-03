Lacalle Pou: "Vázquez perdió el rumbo"

El senador Luis Lacalle Pou recorre el interior y mira el mapa político. Hasta hace poco en su sector se habló de cerrar la fórmula con un acuerdo político; ahora ve "factible" que en la interna blanca pueda haber más de dos candidatos. Tiene opinión sobre sus posibles rivales pero se la guarda. En entrevista con El Observador, el legislador criticó abiertamente a Tabaré Vázquez por el manejo de fondos públicos, su falta de ilusión y por abandonar el timón del barco. También adelantó que ve "muy difícil" votar la Rendición de Cuentas.





El presidente Tabaré Vázquez pidió pensar menos en las elecciones. ¿Cómo lo tomó?

No se si fue para nosotros.





Supongo que fue para la oposición y para el Frente.

Realmente no lo sé. En realidad dijo una frase que no es de él. Es una frase que decía Winston Churchill que tampoco es de Churchill y es que hay que pensar menos en las próximas elecciones y pensar más en las próximas generaciones. Y yo suscribo esa frase que utilizó el presidente. Pero para pensar en las nuevas generaciones hay que actuar ahora.





¿Por qué piensa que no fue un mensaje para usted?

Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Hay que tomar medidas hoy para realmente trabajar para las próximas generaciones, medidas que el gobierno no está tomando. Tal es así que esa frase está enmarcada en una cadena, la del 1° de marzo, una cadena anodina, con una catarata de cifras, una cadena gris, sin esperanza, sin ilusión, con mucho pasado y muy poco futuro. Es muy difícil pensar que el gobierno está trabajando para las futuras generaciones con esa postura.





Fue una cadena de balance.

El presidente opta por hablar de lo que quiere. Yo supongo que el que habla mucho de pasado es porque no puede ofrecer futuro.





Entre las 20 propuestas que lanzó, usted propuso importar combustibles. ¿Eso no implica cerrar la refinería? Lo van a acusar de dejar a mil personas en la calle.

No, no hablamos de los recursos humanos.





¿Si importo combustible para qué necesito una refinería?

De hecho se importa.





Si pero se refina mucho. Se importa como excepción.

Vamos a combinar los mecanismos. Vayamos a tener un combustible barato. Acá no se trata de tener más o menos funcionarios, entre otras cosas por la inamovilidad existente. Puede haber, como hubo en algunos momentos estímulos voluntarios, pero no es que el Estado está echando gente. ¿Para qué existe ANCAP ? ¿Es un fin en sí mismo o es un medio? Desde mi punto de vista es un medio para tener combustible de calidad y a buen precio.





Con la auditoría que plantea para el Mides, le pueden decir que quiere recortar los planes sociales.

Nos queda claro que cuando uno propone siempre hay alguien que se opone y está bien. Es la lógica de la sociedad. No todo el mundo va a estar de acuerdo. Lo que nos parece sensato es discutir sobre parámetros reales. No parece lógico, nosotros que votamos la creación del Mides y de algunos planes, que el Mides no sepa cuántas ONG están, cuánta gente está en ellas y que no haya una evaluación del cumplimiento.





¿Sospecha que el Mides apoya a ONG amigas?

Obviamente hay ONG compañeras. Pero eso es subjetivo. Lo objetivo es que hay un descontrol en el gasto.





¿Le molesta que el presidente Vázquez nunca lo recibió?

No, no me molesta.





Ya van al menos dos veces que pidió entrevistarse con él y no recibió respuesta.

Me parecerá oportuno o inoportuno pero molestarme no me molesta. Es más, me contestó con una carta por las propuestas que le mandé. Tenemos una relación distante pero civilizada, la que la democracia establece.





El año pasado reclamó la renuncia del ministro Eduardo Bonomi. ¿Ya no la pide más?

Es que está claro cuál es nuestra posición.





¿O sea que mantiene que Bonomi se tiene que ir?

Sí, pero no quiero hacer de esto una declaración. Es lógico que en ese ministerio como en cualquiera donde un ministro fracasa con total éxito, (el ministro) debería abandonar la cartera.





La seguridad es un tema que le interesa mucho a la gente...

No solo le interesa. La gente tiene miedo y se siente insegura.





El Ministerio del Interior trató de profesionalizar a la policía, compró armas, chalecos, crearon el PADO, el sistema de respuesta rápida, pusieron cámaras por todos lados. ¿Qué más se puede hacer?

Creo que hay un intangible muy importante que es el respaldo a la Policía, que es la forma de ejercer la autoridad, la jerarquía, la cadena de mando y la distribución geográfica. La distribución de cámaras por ejemplo, en algunos lugares hubo una reducción del número de delitos, pero esos se corren. Cuando uno ve determinados delitos en lugares del interior, dice, ¿y ésto de dónde salió? Y es la delincuencia que está emigrando a lugares donde no son vigilados por cámaras.





¿A usted alguna vez lo robaron?

Si más de una vez.





¿Qué le robaron?

Mi cabaña en La Serena (Rocha), me hicieron una mudanza. Hasta los Tramontina me llevaron. Y el año pasado me rompieron el vidrio de mi camioneta y me robaron.





¿Va a negociar el voto 50 de la Rendición de Cuentas?

Lo que me parece increíble –y me pareció dentro de la triste cadena del presidente–, es que la referencia económica de Vázquez haya sido la Rendición de Cuentas. Estamos hablando de algo que va a ingresar al Parlamento después de mitad de año y va a terminar aprobándose empezada la primavera.





Pero ese es el gran proyecto que define los recursos.

¿Y qué vamos a hacer durante el año? ¿No hay urgencias y vamos a esperar a la Rendición? Además, ¿uno puede anticipar un voto cuando no conoce el contenido?





Puede anunciar su disposición a negociar. El presidente reiteró que apela a la responsabilidad de todos para aprobarla.

Para apelar a la responsabilidad primero hay que ser responsable. Es muy fácil. Un gobierno que ha despilfarrado, malgastado, abusado de los recursos públicos y del bolsillo de los contribuyentes, decir que hay que ser responsable. Veremos cuáles son los parámetros. Hasta el momento no nos han facilitado votar el Presupuesto ni la Rendición de Cuentas.





El senador Pablo Mieres, dijo a El Observador que está dispuesto a dar ese voto 50 a cambio de que saquen a todo el Codicen.

Me parece lógico no manifestarme antes de conocer el contenido. Hasta el momento la lógica indica que sería muy difícil votarlo.





¿Se imagina una interna con Larrañaga nuevamente?

Eso se lo tiene que preguntar a Jorge. Yo creo que el Partido Nacional va a tener competencia interna, será Jorge Larrañaga o alguien más. Quizá tengamos más de dos candidatos. Lo veo factible.

¿Habrá alguna mujer en la interna, como la intendenta Adriana Peña o la senadora Verónica Alonso?

Son compañeras que les ha ido bien en la actividad política. Tienen todo el derecho y la vocación de crecer.





Larrañaga le dijo a El Observador que si pierde no va de vice. ¿Usted aceptaría ir de vice?

No parto de supuestos. Le puedo decir cuál iba a ser mi decisión en la interna pasada. El jueves antes de las elecciones internas junté a mi equipo y le dije: si ganamos no hay misterio, ahora, si perdemos, tengo el deber de ser candidato a vice. No es el cargo donde me siento cómodo, ni al que aspiro, pero en aquel momento yo sentía el deber, si perdía, de ir de vice.





¿Y ese razonamiento no es el mismo para las próximas internas?

No sé. No sé. No estoy pizarreando pero no hemos trabajado sobre ese supuesto.





Dijo que miraba al timón y Vázquez no estaba. ¿Sigue con esa idea?

Si y cada día más. La cadena del otro día reafirma no sólo que Vázquez no está en el timón sino que perdió el rumbo. El proyecto que encarnó el Frente fracasó. Fracasó desde el punto de vista económico, que no supieron administrar la bonanza, y fracasó desde el punto de vista social.





El Frente puede volver a ganar. Usted habla como si hubiera perdido.

Estoy diciendo que fracasó el proyecto que llevó adelante. Que vaya a ganar o no, es otra cosa. Es una decisión popular.





No al avión Luis Lacalle Pou no está de acuerdo con que Presidencia de la República compre un avión. Cuestionó además el modelo Hawker que se adquirió, que no puede aterrizar en buena parte del país y dijo que lo mejor sería arrendar una aeronave cuando se necesite.

También afirmó que no tiene dudas de que la licitación fue dirigida. "Eligieron el avión y después hicieron la licitación, no me cabe la menor duda", dijo el senador Lacalle Pou.





