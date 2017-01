Lácteos de Fonterra cayeron en promedio este martes un 3,9%

La primera licitación de lácteos de 2017 de la cooperativa Fonterra de Nueva Zelanda operó con precios a la baja este martes, lo que en promedio representó un 3,9%, mientras que la leche en polvo entera, sufrió una merma de 7,7%

Los volúmenes comercializados aumentaron un 0,3% con relación a la venta anterior.

La Grasa Butírica Anhidira se cotizó a US$ 5.352 la tonelada con una caída de 0,6%, suero de manteca en polvo US$ 2.670 con una suba de 4,5%, la manteca se pagó a US$ 4.308 con un incremento de 0,5%.

Por su parte el queso Cheddar se cotizó a US$ 3.894 con un aumento de 1,4%, la lactosa se pagó a US$ 894 con una baja de 2,9% y la caseína renina logró US$ 6.234 con una suba de 2,7%.

A su vez la leche en polvo descremada se cotizó a US$ 2.660 con un incremento de 2,3% y la leche en polvo entera se pagó a US$ 3.294 con una merma de 7,7%

