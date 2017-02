Lady Gaga y su pop en el Super Bowl

Apoyada por una troupe de bailarines, pirotécnia, luces de colores y una escenografía llena de neón y colores brillantes, la artista bailó, cantó y tocó el piano ante el público del estado NRG de Houston (Texas) y los más de 100 millones de espectadores que lo siguieron por televisión en Estados Unidos.

Lady Gaga superbowl AFP



La artista comenzó su espectáculo de 13 minutos y medio en el techo del estadio con dos temas patrióticos, God bless America (Dios bendiga a Estados Unidos) y This land is your land (Esta tierra es tu tierra), mientras detrás de ella 500 drones simulaban estrellas para luego convertirse en la bandera estadounidense. La interpretación del segundo tema, un clásico de Woodie Guthrie, fue señalado por algunos medios de aquel país como un posible ataque al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el portal Vulture, el autor de esa canción tenía otra en la que criticaba a Fred Trump, padre del actual mandatario.





Luego de ese inicio, Gaga se lanzó desde el techo sobre el escenario sostenida por un arnés. A partir de allí comenzó, uno a uno, con sus mayores hits: Poker Face, Telephone, Just Dance, Bad Romance y Born this way, un himno de la diversidad y la aceptación de uno mismo que resonó como uno de los momentos más políticos del show.

Lady Gaga superbowl



También hubo tiempo para una balada con Million Reasons, en la que Lady Gaga se sentó ante el piano y hasta soltó un emocionado "hola mamá, hola papá" para las cámaras.





Con una buena recepción por parte de los comentaristas, de otras celebridades y del público, Lady Gaga concretó una exhibición de pop llena de espectacularidad.

Fuente:

Lady Gaga se presentó la noche del domingo en el show del entretiempo del Super Bowl e hizo un repaso de sus grandes éxitos, en un espectáculo en el que se confirmó como una de las principales referentes del pop de los últimos años.