Lanas lograron valores máximos previo al receso

En la última semana de ventas del año, el mercado lanero australiano culminó 0,6% por debajo del cierre semanal anterior. El Indicador de Mercado del Este (IME) bajó seis centavos respecto al cierre de la semana pasada, cerrando a US$ 10,06/kg base limpia. El indicador se encuentra US$ 0,25 por debajo del máximo del año, US$ 10,31, que ocurrió en el último remate de noviembre. El dólar australiano se debilitó 1,1% frente a la moneda de EEUU desde la semana anterior, hasta AU$ 0,742 por dólar. En moneda local, el IME culminó el año a US$ 0,32 del máximo del año en AU$ 13,55.La oferta alcanzó a 55.468 fardos, de los cuales se vendió el 90,7%. Se rechazó un 9,3%, una mejora de la performance de 3,3% frente a la semana anterior.Los remates en Australia entran en receso por tres semanas y se reanudarán en la segunda semana de enero de 2017.En el mercado local se realizan pocos negocios, con los operadores concentrados en los movimientos logísticos. Hay mucha lana vendida que todavía no fue entregada y se está trabajando para concretar la entrega antes de las fiestas.Hubo un afloje en el precio de las lanas finas, ya no se logran los máximos de semanas anteriores y en principio la lana gruesa llegó a un piso. Se concreta la colocación de lotes puntuales, ante la falta de demanda y los bajos valores, a los que los productores no están dispuestos a vender.La lana Corriedale cotiza entre US$ 2,40 y US$ 2,55 sin acondicionar, la de grifa celeste cotiza entre US$ 2,70 a US$2,75 y la de grifa verde US$ 2,85.El mercado para lanas finas se mantiene estable, con precios que se mueven en el eje de US$ 5,80 a US$ 5,90 sin acondicionar. Lotes grifa verde cotizan entre US$6,60 y US$ 6,70 por kilo.