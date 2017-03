Lanzan nuevo fondo de US$ 500 mil para emprendimientos solidarios

Fuente:

El Fondo para Emprendimientos Solidarios (FES), lanzó por segunda vez su convocatoria para el concurso de emprendimientos solidarios. Esta vez, la iniciativa se enfoca en apoyar -con un fondo total de US$ 500.000- a aquellos emprendimientos que busquen mejorar los niveles de la educación , empleabilidad y seguridad ciudadana. El monto otorgado por proyectos será entre US$ 5.000 y US$ 75.000 y la fecha límite para postularse es el 31 de marzo.El fondo es una iniciativa privada que se financia con aportes de las empresas Hexacta, Horizon y Tampa.Los proyectos educativos que se presenten deberán buscar la mejora del nivel académico, "principalmente en matemática, escritura, ciencias, programación e inglés", dijo a El Observador el coordinador general del FES, Guillermo Fork.Por otra parte, se convoca a un emprendedor u organización que quiera llevar adelante un proyecto específico que el FES busca impulsar. Se trata de un programa extracurricular que complementa la educación tradicional."Por ejemplo, el niño va a la clase, el profesor le hace un test para ver su nivel de matemática y luego le va asignando contenido todas las semanas para que vaya resolviendo problemas y aprendiendo a su ritmo de forma sólida", señaló Fork.Agregó que varios programas en el mundo llevan adelante este tipo de iniciativas, y que la intención es crear un sistema que llegue a todas las familias, principalmente a las de sectores más vulnerables.El otro eje del Fondo está en proyectos que logren insertar al mundo laboral a las personas con dificultades para acceder a puestos de trabajo. Se busca que los emprendimientos demuestren que estas personas efectivamente logren empleos decorosos y duraderos.Además de estas temáticas, este año se abrieron dos proyectos pilotos para el FES. El primero, sobre seguridad ciudadana. El segundo, es para emprendimientos con fines de lucro que deseen expandirse, y que para ello se requiera de la mano de obra de personas con dificultades para ingresar al mercado laboral. A ambos se les otorgará un préstamo retornable a dos años, sin tasa de interés.Para postularse se debe ingresar aquí.