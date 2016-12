Larrañaga convoca a wilsonistas a formar un nuevo frente político

El senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga envió a sus dirigentes de todo el país un documento con las bases para formar un nuevo movimiento político, que tiene como principal objetivo abrir las puertas a "ciudadanos de todos los partidos" que se sientan wilsonistas y "de centro". El texto al que accedió El Observador es breve y concreto. Comienza recordando el nacimiento de Alianza Nacional, el sector que fundó Larrañaga en 1999 junto a otros intendentes, y que lo llevó a ser candidato único de los blancos en 2004. Luego de esa introducción el líder nacionalista asegura que es tiempo de armar una estructura más amplia para poder ganarle al Frente Amplio.

"El nuevo objetivo es ganar el gobierno de la República y para eso se necesitan nuevos medios. En 2017 lanzaremos un nuevo frente político llamado a reunir a sectores, dirigentes, militantes y jóvenes bajo la bandera del wilsonismo. Si queremos cambiar la realidad de nuestro país debemos llegar al poder y si queremos llegar al poder debemos tener una estructura más grande, más amplia y más inclusiva", asegura Larrañaga en el documento de 22.

Desde el entorno del senador explicaron a El Observador que los lineamientos fueron "muy bien recibidos" por la dirigencia del interior y la capital.

Con esto, Larrañaga intenta dar forma a su idea de construir un "postfrentismo". Para ello, dijo una fuente del equipo del dirigente, primero piensa "conformar una agenda de temas comunes que a la vez de construir mayorías, sean una señal de madurez de la oposición para generar una alternativa".

Por otra parte, si bien está claro a esta altura que Larrañaga piensa volver a competir por la candidatura única del Partido Nacional, no busca con esta convocatoria lanzar su postulación, sino generar una estructura sólida para pensar un 2019 con mejores posibilidades de ser gobierno, explicaron las fuentes. De hecho, Larrañaga habla en su escrito que la convocatoria la hace porque entiende es un tiempo "político" adecuado y no "electoral", porque todavía se está lejos de las próximas elecciones y la gente aun no quiere oír hablar de esos temas. "Sin embargo, entendemos que nuestros dirigentes y militantes esperan de nosotros confirmaciones, y confirmaciones traemos", aclara Larrañaga. El nuevo sector será lanzado en 2017 en un acto donde será dado a conocer su nombre, logo y plan. Larrañaga asegura que una de las claves del nuevo movimiento será la independencia. "No se trata de opinar igual en todos los temas ni de repetir lo que alguien manda; se trata de hacernos fuertes juntos para ganar la elección y revolucionar la educación, recuperar la seguridad e impulsar la gran revolución: la de los valores y el respeto", dice en el documento.

Con las bases de su idea difundida, Larrañaga se propone ahora recorrer todos los barrios de Montevideo con su equipo, para que dentro de tres años "no quede feria, ni club, ni calle" que no haya caminado. Aspira a que su partido vuelva a ser mayoría en la capital, y recuperar Canelones. "Si el Partido Nacional quiere ser gobierno debe tender los puentes necesarios. En 2017 profundizaremos nuestra agenda para el progreso, buscando definiciones desde la oposición para los grandes temas del país como son educación, seguridad, salud integración, infraestructura, vivienda, inserción internacional y desarrollo del interior", anuncia. A juicio de Larrañaga no se puede ni se "debe" esperar a 2019 para "ver si hay acuerdos" o coincidencias. "Los acuerdos se construyen y el tiempo político es para eso", concluye.

