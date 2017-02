Larrañaga: "Yo no voy a ser candidato a vice"

La entrevista transcurrió en un restaurante y frente al senador Jorge Larrañaga había un cartel que decía "prohibido discutir", una característica prácticamente ajena a los blancos. Larrañaga no solo discutirá, sino que ya descartó cualquier posibilidad de acuerdo sobre la fórmula presidencial y afirmó que habrá elecciones internas. Anunció que pronto confirmará si es candidato y ya da señales de que volverá al ruedo. Lo que tiene claro es que no irá como vice de nadie. Antes de la entrevista, Larrañaga pasó para el otro lado del mostrador del restaurante y eligió los cortes de carne para almorzar. Volvió a la mesa, habló de su proyecto para unir al arco opositor y criticó al Frente Amplio y a Tabaré Vázquez por "mentirle a la población."





¿Cómo ve al gobierno de Tabaré Vázquez a dos años de asumir?

Con todo respeto le digo que van 12 años de gobierno, 12 años de gobierno del Frente. Y se empacharon de poder.





Pero no puede responsabilizar a Vázquez de cosas que hizo el gobierno de José Mujica, aunque sean del mismo partido.

Se empacharon de poder y están empantanados. Es evidente que el Frente recibe la herencia del Frente. Vamos a ser claros, acá hacerse los distraídos y mirar para el costado no corre. Son los mismos actores políticos. El que era vicepresidente del gobierno anterior es el ministro de Economía de ahora.





. El equipo económico estuvo siempre dirigido por Astori y es una sanguijuela para los trabajadores, los empresarios y los inversores fundamentalmente nacionales, porque a la inversión extranjera le pone alfombra roja.





¿Usted es de los que creen que el que manda es el Frente y no el presidente?

El doctor Vázquez no puede con el Frente Amplio ni con el frente sindical. No puede.





Se lo ve más enfrentado al gobierno. ¿Esa va a ser la tónica suya? ¿Va a ir más al choque?

Es que alguien tiene que decir lo que piensan miles de personas y decirlo con todas las letras. Nosotros hemos pasado por todos los estados de ánimo en la relación con el gobierno y el Frente Amplio. Hemos procurado proponer, lanzamos decenas de propuestas. En el área de la seguridad la cárcel de Punta de Rieles fue iniciativa nuestra, igual la creación de la Republicana a través de lo que nosotros llamamos guardia nacional. Este 23 de febrero se cumplieron cinco años de un hecho histórico que fue el acuerdo nacional de educación que firmamos todos los partidos en la Torre Ejecutiva.





Ahí era Mujica presidente.

Después de todo eso no se puede decir que no tuvimos propuestas. El problema es que el doctor Vázquez ganó con una receta y gobierna con otra receta.





¿Mintió el gobierno en la campaña?, ¿es lo que quiere decir?

Mintió, sin dudas. Y mintió en varios aspectos. Escondieron la verdad con el déficit, mintieron en materia impositiva, educativa y en el área internacional.





Ahora, por más que el Frente esté bajando en las encuestas, el Partido Nacional no logra superar el 30%, y eso es un problema también.

Las encuestas tienen la relatividad que están teniendo en muchas partes del mundo y Uruguay no es una excepción.





Sí, pero todos las miramos.

Sí, perfecto, pero yo no soy un dirigente que me manejo en función de las encuestas ni me desesperan. Hoy el partido grande es el partido del que no sabe a quién va a votar, del que dice que va a votar en blanco y el de los desencantados. Ese es el porcentaje más grande que indican las encuestas.





¿Y qué tiene que hacer el Partido Nacional para crecer?

Tiene que llevar adelante dos tareas. Una hacia adentro y otra hacia afuera. Hacia adentro, tener por lo menos dos sectores políticos muy fuertes y tener estructura que le dé la posibilidad de captar adherentes de una realidad que es distinta. Por eso procuramos transformar Alianza Nacional , que era un sector, para que pase a ser un movimiento, Juntos, para que debajo, como si fuera un paraguas, estén distintos sectores, distintas líneas que se canalicen para potenciar el proyecto.





¿Algún no blanco se sumó a esa idea?

Lo básico es que estemos contestes los nacionalistas y después seguramente podrán existir columnas o expresiones políticas de gente que venga de otros partidos. Si eso no se logra, el partido verá fuertemente perjudicadas sus posibilidades de éxito electoral.





¿Y hacia afuera qué tienen que hacer para crecer?

Tenemos que hacer una tarea que no la podemos hacer el mes anterior a la elección. Hay que hacerla desde ahora. El año pasado tuvimos varias reuniones con todos los dirigentes políticos y sigo convencido de que hay que sumar esas distintas oposiciones. Es cierto lo que dijo Pedro Bordaberry de que hoy dirigentes de un partido no representan a los otros partidos de la oposición. Yo no represento al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Unidad Popular o a la gente de Novick. Hay que buscar puentes para impulsar un proyecto alternativo superador al Frente. Que no tenga un programa de gobierno redactado pulcramente al extremo de transformarse en eso, pero sí que advierta que sobre cuatro o cinco temas pueda haber líneas troncales. Recuerde que desde el 1o de marzo seguramente ningún partido tendrá mayorías parlamentarias. Hoy no se puede decir que la oposición tiene 50 votos. Lo que sí sabemos es que el Frente tiene 49, pero el oficialismo puede tener 49 o 55. Como la oposición tendrá 50 votos en muchos proyectos.





¿O sea el voto 50 no es de nadie?.

El Frente puede asegurar 49 votos pero no necesariamente la oposición puede asegurar el voto 50.





¿A quién visualiza en el Frente Amplio como candidato? Porque se habla de Mujica, Danilo Astori, Rodolfo Nin Novoa, Daniel Martínez.

Yo no voy a dar nombres porque si los diera estaría generando un margen de especulación y una preferencia que no tengo. No es un tema para mí relevante porque cualquiera que fuera va a representar 15 años de gobiernos frentistas.





Está bien, ¿pero es lo mismo que sea Martínez o que sea Mujica?

Perfecto, pero cualquiera va a representar 15 años de gobierno frenteamplista.





¿Cuándo anunciará si va a ser candidato?

Hemos dicho que por ahora no son tiempos electorales. Es una frase de circunstancia para salir.





Siempre el candidato dice que no es el momento y lo está pensando.

Yo tengo la obligación de pensar en esa eventualidad. Hoy con sinceridad estoy preocupado por armar un sector potente dentro del nacionalismo, que es Juntos.





¿Pero su gente le reclama una definición?

Sí, me lo reclaman. Hay diputados, senadores, intendentes y referentes políticos que ya han dicho en forma pública: Larrañaga presidente, pero la decisión, por ahora, es seguir conversando.





¿Lo anuncia en el 2018?

No, no. Tiene que ser antes.





¿Este año entonces?

Sí, sin dudas. Tiene que ser algo de pocos meses más. En junio estarán faltando 24 meses para la interna del 1o de junio.





¿Se puede decir que a mitad de año se sabe si Larrañaga es candidato?

Sí, sí. Esos más o menos deben ser los tiempos.





¿Y usted es partidario de que haya elecciones internas?

No concibo bajo ningún punto de vista un proceso electoral sin elecciones internas dentro del Partido Nacional. En eso soy terminante y lapidario. Estoy, estuve y estaré en contra de decisiones cupulares. Bajo ningún punto de vista pienso que pueda haber una mínima chance de ir a una elección interna con una fórmula acordada.





Esa idea se manejó en el entorno de Lacalle Pou.

Sería un error más grande que el Estadio Centenario.





¿Y cómo tomó las declaraciones de la intendenta Adriana Peña que poco menos que se postuló para ser candidata a vice con Lacalle Pou?

No voy a hacer comentarios.





¿Y los intendentes de Alianza se retobaron o siguen con usted?

Yo he hablado con todos los que apoyaron nuestro movimiento y todos siguen perteneciendo a él. He conversado con todos y voy a seguir conversando con el resto de la dirigencia en conversaciones que no son públicas, que son de proximidad, de relación directa. Nosotros lanzamos el documento Juntos, que no era una decisión vertical sino una iniciativa para analizar. Un movimiento, varias expresiones y varias listas al Senado. Son reglas de juego que se pretendían y ya las tenemos.





En el otro sector blanco se especula que Lacalle Pou será candidato, que usted será candidato y que también habrá una mujer compitiendo en las internas.

No soy el que pongo los precandidatos dentro del partido. Que existan las candidaturas que quieran existir. Las especulaciones no van. El que quiera vender la piel del oso antes de cazarlo que lo haga. En este mismo tiempo en el período anterior yo era amplísimo favorito para ganar la interna. En el 2004 dupliqué a Lacalle Herrera en la interna y me enfrenté luego al mejor Frente, al mejor Vázquez y sacamos el 35%. Después, a los cinco años, en el 2009 perdí la interna. Los que quieran llevar adelante una candidatura que salgan a la cancha y junten los votos. Yo lo he hecho toda mi vida. Ahora, no andemos en una suerte de orejeo. Yo siempre voy hasta el final en los procesos y aquí estoy creyendo que siempre le he dado al partido todo mi esfuerzo.





¿Se va al interior pensando que en junio deberá decir si es candidato?

Lo que ya le digo es que hay una candidatura a la que yo no me voy a postular.





¿Cuál es?

Yo no voy a ser candidato a la vice. Eso se lo digo claramente desde ya.





¿Entonces va a ser candidato en la interna?

No le estoy diciendo nada. Le estoy diciendo que una candidatura a la cual no voy a ir es a la vice. Ya fui dos veces candidato a la vice. Se terminó. Yo creo que esta es una columna blanca que puede sostener el cambio dentro del partido. Es vital. Sin este sector del partido, todo el partido tendrá grandes dificultades y todos tienen que abrir el ojo de que las responsabilidades son de todos para que tengamos sectores potentes.





¿El partido hoy tiene dificultades para crecer?

El partido votó bien cuando tuvimos sectores potentes. Vamos a ser muy claros. En la última elección con un Larrañaga que había perdido, con una Alianza perdidosa, no obstante ello, sacamos en octubre más de 300 mil votos.





¿Y Lacalle Pou irá como vicepresidente?

Usted me está haciendo un reportaje a mi, pregúnteselo a Lacalle.





Con el Frente sin mayoría se supone que la oposición podrá incidir más.

Tenemos la obligación de cantarle las 40 al gobierno porque les mintió a los uruguayos. A partir de eso habrá que analizar en qué puntos se podrá insistir para lograr entendimientos en los temas más importantes para el país. Si me apura, le digo que entre aportes del Partido Nacional y el resto de la oposición podemos tener 20 medidas para la educación.





Igual todos los proyectos de ustedes que logren el voto 50 no pasan en el Senado, y así el país entrará en un juego de empate.

Y entonces, cuál es el otro camino donde no había empate y el poder omnipotente lo tenía una fuerza política.





Se puede negociar, pero nadie se baja del carro.

Siempre hemos estado dispuestos a bajarnos del carro para discutir. Defendimos el diálogo de la educación en su momento cuando no se quería, defendimos el diálogo por la seguridad cuando nadie lo quería, defendimos el relacionamiento con el canciller para políticas que fueran positivas al país y siempre estuvimos para dar una mano.

No quiero que la oposición sea una colección de parches o una colcha de retazos de otra alternativa. Tiene que ser un proyecto superador y articulador.





¿Venezuela le hace mal al Mercosur?

Venezuela no puede pertenecer al Mercosur. Es una dictadura.





¿Debería aplicársele la cláusula democrática del bloque?.

Por supuesto. Es inadmisible lo que dijo Vázquez en el exterior de que Venezuela es una democracia porque tiene tres poderes, cuando el Poder Judicial y el Poder Legislativo están avasallados por la prepotencia del Poder Ejecutivo.

Venezuela es una dictadura y es vergonzoso que el Frente no condene la existencia de presos políticos, periodistas desaparecidos, presos, y medios de comunicación cerrados.





Drogas no, avión sí Cuando empezó el debate por la legalización del mercado de la marihuana, Larrañaga lanzó la frase "no planten nada". Ahora, con el Frente Amplio sin mayoría en Diputados, el senador aliancista está dispuesto a presentar un proyecto para derogar por lo menos parte de esa ley. Recordó que es "una ley tan mala que el doctor Tabaré Vázquez lleva dos años y no la puede aplicar". Sobre la compra del avión, Larrañaga opinó que "la Presidencia seguramente debería tener un avión", ahora, afirmó, "no a costa de violar la norma jurídica y de ser totalmente desprolijo como fue este procedimiento" de compra.





UPM con garantías ambientales El senador Jorge Larrañaga está de acuerdo con la inversión de UPM que proyecta su segunda planta. No obstante advirtió de que el gobierno en la negociación deberá garantizar el cuidado medioambiental. "El caudal del río Negro es varias veces menor que el del río Uruguay", afirmó.





Fuente: