Las barreras sutiles que frenan el avance femenino

Es recurrente que en materia de género a nivel de las empresas se haga referencia al famoso techo de cristal, pero para la reconocida abogada argentina Patricia López Aufranc, hay que empezar a hablar de un "caño perforado" por donde se van perdiendo profesionales a lo largo de la carrera. López Aufranc expuso en Montevideo ante unas 130 abogadas reunidas en una conferencia del Programa Women in the Profession del Cyrus Vance Center.La socia de Marval O'Farrel & Mairal explicó que a la salida de la universidad hay paridad entre hombres y mujeres pero que solo entre el 8% y 15% de las mujeres alcanzan puestos de liderazgo a nivel regional, algo que permanece incambiado desde la década de 1990. Alertó que los modelos de rol resultan fundamentales, ya que si llegan muy pocas, el resto siente que es casi imposible lograrlo y se desalientan. "El tema es por qué cuesta tanto a las mujeres avanzar. El freno está en estereotipos y prejuicios o sesgos inconscientes. Son barreras mucho más sutiles al avance de las mujeres", sugirió.Para la profesional estos estereotipos parten de la crianza (puso como ejemplo los diferentes juguetes: "Los niños son educados para competir, las niñas para portarse bien y ser buenas alumnas) y se refuerzan luego en la comunicación social, a nivel publicitario y de las películas, entre otros.Aconsejó visualizar la existencia de estas barreras internas. Puso como ejemplo que las mujeres buscan querer y ser queridas; son reticentes a auto promocionarse; minimizan sus ideas y atribuyen el éxito a factores externos ("tendemos a presentar nuestras ideas como dudas y somos geniales para hacernos cargo de lo que sale mal"); les cuesta digerir el feedback negativo o los fracasos ("las mujeres tenemos menos capacidad de resiliencia porque –en la niñez– nos retaron menos, porque, creían que éramos más sensibles"); les cuesta "entender y navegar la política de las organizaciones".Para López Aufranc, el incremento de la cantidad de mujeres profesionales por sí solo no es suficiente, y se debe actuar sobre esas barreras internas, además de hacer partícipes a los hombres en la solución."No es un tema de justicia, es un tema de pool de talentos ", sentenció.López Aufranc invitó a no esperar "sentadas" las oportunidades sino a crearlas.ImpulsoEl Programa Women in the Profession del Cyrus Vance Center for International Justice tiene en Uruguay un comité cuyo principal objetivo contribuir a "impulsar el reclutamiento, retención, avance y promoción de las mujeres en la abogacía". Está formado por Ferrere, Guyer & Regules, Hughes & Hughes, Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause, y Posadas, Posadas & Vecino.