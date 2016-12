Las canciones del año en cinco minutos

La publicación de estos españoles, que se dedican a la música en internet desde hace ya un tiempo, alcanzó miles de reproducciones en YouTube y se viralizó en Facebook, donde tuvo más impacto.





Closer, Into you, I took a pill in Ibiza, La bicicleta, Safari y Cheap Thrills son solo algunas de las canciones que figuran en el mashup que está musicalizado únicamente con un piano de fondo.





El trabajo de Basarte y Rees se suma a la lista de compilados que surgen cada año a esta altura de diciembre cuando tanto los medios, como la crítica especializada y el público en general, realizan una selección de lo mejor del año y se reviven a aquellos más destacados.

