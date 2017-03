Las clases comienzan con 300 cargos de maestros vacantes

Maestros del interior

Unos 333.465 niños comienzan hoy sus clases en primaria y educación inicial. Sin embargo, cuando lleguen a sus salones, muchos de ellos no tendrán un maestro asignado. Las cifras oficiales del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) señalan que al mediodía del viernes pasado, casi unos 300 grupos tenían todavía el cargo vacante, informó a El Observador el consejero de Primaria, Pablo Caggiani.De estos 300 grupos, 150 corresponden a educación inicial y una cifra similar a grupos de escolares. Como ocurre todos los años, la zona metropolitana es la región con el mayor número de vacantes. De los 150 grupos de educación inicial, casi 100 pertenecen a Montevideo. En tanto, de los de primaria común, 58 son capitalinos, adelantó Caggiani. Explicó que esto se da porque es la zona donde hay más crecimiento y concentración poblacional.La falta de maestros es un problema que afecta el inicio de clases desde hace por lo menos siete años. La dificultad radica en que las generaciones de maestros que se reciben por año no llegan a cubrir las vacantes que anualmente genera el sistema. Según las cifras que maneja el CEIP, cada año el sistema escolar genera alrededor de 1.000 vacantes, entre los docentes que se jubilan, los que pasan a cumplir otras funciones dentro del centro educativo y aquellos que optan por dedicarse a otra actividad. En cambio, desde 2007 los egresos anuales de la carrera de Magisterio no sobrepasan los 900 titulados. Según el Anuario del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) correspondiente a 2015, ese año la cantidad de graduados de dicha carrera ascendió a 712. En 2014 la cifra llegó a 722 y en 2013 a 712, nuevamente. En cambio, en 2001 la cantidad de egresados se ubicó en 1.560.La razón de este descenso en los egresos de Magisterio se debe a que la carrera docente no resulta atractiva para los jóvenes, dado que la condiciones de trabajo no son las mejores y el salario es bastante inferior a lo que pagan otras profesiones. Además, la carrera tiene una importante carga horaria que sumada a las prácticas dificultan que el estudiante se reciba en los años previstos.Según un estudio, realizado en 2012 por la consultora Cifra, solo uno de cada diez estudiantes de carreras docentes egresa en tiempo y forma. A su vez, un tercio de los que empieza a cursar formación docente abandona la carrera sin haber rendido un solo exámen.Actualmente, el Consejo de Formación en Educación (CFE) trabaja en una reforma de las carreras docentes, para hacerlas más accesibles.Caggiani lamentó la situación, pero expresó que ella es mejor que la del año pasado, cuando estas vacantes todavía estaban libres a una semana de haber comenzado las clases.Explicó que la diferencia está en que durante el año pasado el CEIP estuvo trabajando en adelantar un semana la elección de cargos. De esta manera, a fines de 2016 el proceso para 2017 comenzó antes de lo habitual y también terminó antes. Incluso este año ya realizaron su elección también los maestros suplentes.El jerarca adelantó que el próximo paso es habilitar el traslado de maestros del norte del país a la zona metropolitana, algo que seguramente el consejo realizará hoy. Señaló que en el norte del país hay departamentos con maestros sin cargo asignado, lo que facilita su traslado. Sin embargo, advirtió que para que realmente les resulte atractiva la propuesta debe permitirse la elección de cargos dobles. "Por un cargo de 20 horas, ningún maestro acepta venirse porque no les sirve", afirmó. El salario ($ 17.000) no les compensa los gastos de transporte, vivienda y alimentación, además de dejar a su familia. Esta es otra resolución que las autoridades de Primaria tomarán hoy.Caggiani explicó que este tipo de resoluciones no se puede realizar antes porque de otra manera se "estaría violentando los mecanismos de elección de cargos previsto", que establece un orden escalafonario a la hora de elegir.