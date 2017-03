Las claves del inicio del brexit

1. "Deberíamos entablar un diálogo de manera constructiva y respetuosa, con un espíritu de sincera cooperación".

2. "Deberíamos siempre anteponer a nuestros ciudadanos".

3. "Deberíamos trabajar con el objetivo de asegurar un acuerdo amplio".

4. "Deberíamos trabajar juntos para minimizar las alteraciones y dar la máxima certeza posible".

5. "En particular, debemos prestar atención a la relación única que el Reino Unido tiene con la República de Irlanda y a la importancia del proceso de paz en Irlanda del Norte".

6. "Deberíamos comenzar negociaciones técnicas sobre áreas políticas tan pronto como sea posible, pero deberíamos dar prioridad a los desafíos más importantes".

7. "Deberíamos continuar trabajando juntos para avanzar y proteger nuestros valores europeos compartidos".

En este punto se hace referencia a que el Reino Unido no persigue la pertenencia al mercado único. May indica que su país "comprende" y "respeta" la posición de la UE "de que las cuatro libertades del mercado único son indivisibles" y señala que los británicos entienden que "habrá consecuencias" para el Reino Unido al abandonar la UE. "Sabemos que perderemos influencia sobre las normativas que afectan la economía europea", apunta.En este segundo apartado, May reconoce la "obvia complejidad de las negociaciones" que el Reino Unido está a punto de acometer con Bruselas pero destaca que "en el corazón de las negociaciones" están los "intereses" de todos los ciudadanos."Hay, por ejemplo, muchos ciudadanos de los otros Estados miembros que viven en el Reino Unido, y ciudadanos británicos que viven en otros puntos de la UE, y deberíamos tener como objetivo llegar a un pronto acuerdo sobre sus derechos", subraya May.Aquí la primera ministra expresa la voluntad británica de llegar a una "alianza profunda y especial entre el Reino Unido y la UE", que tenga en cuenta la "cooperación en materia económica y de seguridad".En este punto, May destaca que las personas y las empresas en ambos lados, en el Reino Unido y la Unión Europea, se beneficiarían de un periodo de implementación que permita un ajuste suave y ordenado a las nuevas disposiciones.La primera ministra destaca en este principio que la República de Irlanda es "el único miembro de la UE con una frontera terrestre con el Reino Unido" y asegura que se quiere evitar un regreso a una frontera muy controlada entre los dos países a fin de mantener la zona de frontera abierta entre los dos.También destaca la "importante responsabilidad" de su país para asegurar que "no se pone en peligro" el proceso de paz en Irlanda del Norte.En este punto, el Reino Unido también propone un acuerdo de libre comercio "valiente y ambicioso" entre el Reino Unido y la Unión Europea.May recalca dentro de este apartado que "ahora más que nunca, el mundo necesita los valores liberales y democráticos de Europa" y destaca la voluntad británica de desempeñar su papel "a fin de asegurar que Europa continúa siendo fuerte y próspera y capaz de liderar en el mundo, proyectando sus valores y defendiéndose de amenazas de seguridad".