Las elecciones en el mundo que son motor de polémicas, previsiones y proyecciones

En ese país siguen los problemas tras la jornada electoral de hace algunas semanas. El miércoles, el excandidato opositor a la presidencia, Guillermo Lasso, calificó como "un show" que "insulta a la inteligencia de millones de personas" el recuento parcial de votos de la jornada de ayer, que ratificó en las urnas al oficialista Lenín Moreno. "Jamás reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo", dijo Lasso, y añadió que "será un mandatario sin auténtico mandato; será el sucesor de un dictador".La principal noticia en este país pasa por la decisión del expresidente Ricardo Lagos de abrirse de la contienda electoral para las próximas elecciones presidenciales. La razón de la salida de Lagos radica en que el Partido Socialista decidió a principios de mes apoyar la candidatura del senador Alejandro Guillier, independiente.Theresa May, la primera ministra en funciones tras la salida de David Cameron, e instrumental en la decisión de activar el "brexit" por el que se votó el año pasado en el Reino Unido, decidió esta semana convocar a elecciones para el mes de junio, aprovechando la distancia de 20 puntos que tiene en las encuestas con el líder laborista Jeremy Corbyn, y luego de asegurar meses atrás que no habría comicios hasta el próximo período electoral en ese país, previsto inicialmente para 2020. Aseguró que lo hace para "asegurar el proceso" del "brexit".Con Emmanuel Macron como favorito para ganar en segunda vuelta, la atención política en Francia sigue alrededor de Marine Le Pen, quien concentra entre el 23% y el 24% de los votos en las encuestas en ese país. Front Nationale, el grupo de Le Pen, la tiene difícil en una eventual segunda vuelta, aunque analistas como Stéphane Wahnich, politólogo y encuestador en París, aseguran que aún puede sorprender con números más altos, ya que las encuestas nunca suelen ser una buena medida para partidos como este.El pedido de elecciones por parte de la oposición es lo que motiva las manifestaciones que esta semana volvieron a marcar los conflictos a lo largo de todo el territorio venezolano. El presidente Nicolás Maduro, que intentó anular el poder del Parlamento hace unas semanas, aseguró ayer que quiere una victoria electoral "pronta y total". El país no tiene elecciones desde 2015, cuando se impuso. "Tenemos que buscar fórmulas para ganar definitivamente esta batalla en paz; yo quiero ganar esta batalla ya, y quiero que el pueblo se prepare para ganarla en paz y con votos. Yo quiero que nos preparemos para tener una victoria electoral pronta y total", dijo Maduro. En las manifestaciones ocurridas el miércoles murieron tres personas; un joven de 17 años, una mujer de 24 y un militar.En la carrera electoral rumbo a las elecciones en ese país, que sucederán este año, Angela Merkel conserva ventajas frente al socialdemócrata Martin Schulz. Sin embargo, una de las novedades esta semana fue que Frauke Petry, líder del grupo ultraderechista AfD y que es señalada como "la Le Pen alemana", señaló que no competirá en estos comicios. Petry, que en ocasiones propuso que la policía dispare a los refugiados que intenten entrar al país, decidió no ser parte de la contienda por las desaveniencias en la interna de su partido, destinado a ser el primero de ultraderechas con representación en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial.Esta semana, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, aseguró que existen "intentos hostiles" para alterar las próximas elecciones en ese país, por lo que pidió al pueblo asistir masivamente a los comicios. El 19 de mayo se realizarán las elecciones, para las que una 1.636 personas se han inscripto como candidatos, entre ellas el actual presidente, Hasan Rouhani, y su predecesor, el ultraconservador Mahmud Ahmadineyad, que de todos modos se estima que no será aceptado como candidato.Tras las salida y enjuiciamiento de la ahora expresidenta Park Gyeun-hee, la carrera electoral se restringe a los candidatos Ahn Cheol-soo –quien pide una postura más dura con Corea del Norte– y Moon Jae-in, de corte más centroizquierdista. La carrera está 38% a 35%, y el principal problema hoy para los surcoreanos, más allá de la corrupción en la política, es la complicada relación con su vecino del norte.