"Las empresas y los equipos deportivos son iguales"

"Los equipos deportivos y las empresas son prácticamente iguales". Para el socio fundador de Xn Partners, Enrique Baliño, este paralelismo es clave para entender cómo debería funcionar una empresa, cómo se desarrolla un equipo de desempeño y cómo se genera compromiso e inspiración en las personas que trabajan en ella.Y para sacar el máximo potencial a un equipo de trabajo, Baliño piensa que es fundamental tener un líder capaz de lograrlo. La buena noticia es que el liderazgo se puede construir.Xn Partners, que adoptó recientemente este nombre (ver apunte) es una empresa que ayuda a desarrollar capacidades organizacionales: "Lo que hacemos es transformar a las empresas de X a X a la n", apuntó Baliño.Como parte del equipo de trabajo, Baliño es conocedor de las carencias y fortalezas presentes en el ámbito empresarial uruguayo. Para Baliño, en Uruguay "hay hambre de hacer", y a la persona que quiere desarrollar esos músculos, se la ve evolucionar "muy bien en el tiempo".Por otra parte, consideró que existen "personas que no pueden ser jefes porque no tienen lo mínimo que se requiere".El socio fundador de Xn Partners entiende que además de lograr que los trabajadores sean competentes, la tarea que no todos pueden alcanzar es generar el compromiso.Para Baliño, las personas se comprometen con lo que ayudan a construir, "cuando tienen voz en el proceso y son escuchadas". "El compromiso lo lográs con jefes inspiradores que desafían y sacan lo mejor de uno. Además, hacen que las cosas pasen", subrayó.El trabajo de Xn Partners se asemeja a una consultoría, aunque según Baliño "va mucho más allá". De allí proviene su cambio de nombre, que anteriormente era Xn Consultores.Para instalar las capacidades organizacionales en una empresa, Xn Partners trabaja en el desarrollo de las personas, particularmente en el de los jefes, para convertirlos en líderes.Y es que para Baliño, ser jefe "es otra profesión". El ejecutivo percibe que uno de los mayores problemas empresariales en Latinoamérica, es la falta de entendimiento sobre este punto. "A veces promovemos al mejor técnico a jefe. Pero el mejor jefe no es el mejor técnico", dijo.La metodología de trabajo en Xn Partners comienza por entender la situación junto al gerente general, detectar los "dolores" de la organización y crear una solución a medida."La organización manifiesta sus dolores por distintos lados. Donde más le duela es donde armamos una solución para trabajar con ellos", dijo el especialista.La solución se basa en hacer intervenciones en la organización y talleres con los jefes. Lo que se busca siempre es involucrarse con la organización.Agregó que lo importante es "la carrera de jefe a líder", ya que el liderazgo resulta indispensable para inspirar y motivar a un equipo de trabajo. Según Baliño, los líderes verdaderamente buenos son quienes cuanto más aprenden, se dan cuenta de cuánto más hay que saber. "Cuando pensás que llegaste a algo, te volvés sordo", sentenció.Otro de los problemas que el experto visualiza entre los clientes que acuden a Xn Partners, es la falta de alineación de las organizaciones.Esto sucede cuando la expresión de los valores que existe en la cima, no es la misma en el resto de la organización. Allí, lo importante para Baliño es "alinearla para lograr que todos empujen hacia el mismo lado".Un líder, para Baliño, debe ser cuidadoso en las decisiones desde la selección del personal, sobre todo "para que la persona no entre donde no quiere". "Tiene que ser algo que entusiasme a la persona, que valga la pena, que los conecte más emocionalmente", agregó. A su vez, señaló la importancia de formar un equipo de desempeño, que "no es lo mismo que personas que trabajan juntas".Para Baliño, el "motivar e inspirar" –que se señala como una tendencia de retención de los Millennials -, no es algo novedoso, sino que siempre existió."Los jóvenes siempre existieron. Lo que varía son los instrumentos de retención, porque lo que me motivaba a mi de joven, no es lo mismo que entusiasma a un joven de hoy".A su vez, tal como en un equipo deportivo en el que no se puede tener jugadores que no jueguen bien, en una empresa, para Baliño, cuando esto pasa, hay que sacarlo del equipo. "Desdramaticemos el asunto de sacar a una persona del trabajo", disparó.El reciente cambio de nombre -de Xn Consultores a Xn Partners-, tiene que ver, según Enrique Baliño, con una cuestión de "branding", para salir de la palabra "consultoría".La empresa de Baliño se enfoca principalmente en cuatro puntos y servicios : arquitectura estratégica -que consiste en la planificación de la estrategia-, capacidad de gestión -a petición de los propios clientes- , proceso de jefe a líder, y gestión del cambio.Para Baliño, a los uruguayos "nos cuesta mucho cambiar", por lo que ayudan a las compañías a planificar los cambios y promoverlos, además de llegar a todas las partes interesadas.