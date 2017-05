Las exportaciones de carne para cuota 481 crecerán 20% a junio

Se estima que las exportaciones de carne bovina para la cuota europea 481 al cierre del ejercicio agrícola el próximo 30 de junio alcanzarán a alrededor de 17 mil toneladas, lo que significará un incremento aproximado de 20% con relación a igual período anterior. El precio promedio se ubicó en casi US$ 9.000 la tonelada en los primeros tres meses de 2017.





Para un país chico como Uruguay "estamos con un muy buen desempeño, cubriendo casi una tercera parte de este negocio que habilitó la Unión Europea" para seis países, dijo a El Observador el presidente de la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva Natural (Aupcin), Álvaro Ferrés.





Agregó que en términos aproximados las otras dos terceras partes de las compras autorizadas por la Unión Euroepa son cumplidas por EEUU y Australia, en tanto que crece Argentina como proveedor de este cupo, que también incluye Canadá y Nueva Zelanda.





La actividad de los productores ganaderos a corral sigue cumpliéndose con intensidad y estiman que será normal para todo 2017, frente a la incertidumbre de que pudiera existir algún problema por los reclamos presentados por EEUU a la UE. Mientras tanto habrá que esperar para el año que viene cómo se presenta esta situación y como sigue el negocio, reflexionó Ferrés.





El negocio de la cuota 481 ha perdido valor con relación a lo que era tiempo atrás porque los precios que se reciben por los ganados destinados a la faena para ese tipo de exportaciones han bajado y ello provoca que el negocio no sea tan atractivo, explicó Ferrés.





Para muchos ganaderos la cuota 481 ya no es un negocio muy atractivo, dijo Álvaro Ferrés







Agregó que ese factor, sumado a que los precios de la reposición ganadera están altos –por más que los animales para la cuota 481 han bajado un poco–, provoca que para muchos ganaderos no sea un negocio tan interesante como antes. Hay productores que han dejado de encerrar ganado para la 481 y otros están encerrando animales de otras categorías, por ejemplo bovinos para exportar en pie.





Menor encierro de ganado

Por lo tanto, el empresario estimó que si las condiciones económicas no cambian –y habiendo pasto por las buenas condiciones climáticas–, el encierro de ganado en mayo no será tan importante y habrá que esperar los acontecimientos para ver si después por alguna razón que hoy no se conoce se encierra más ganado, dijo el presidente de Aupcin.





Ferrés comentó que en la gremial se está procediendo a diversificar los negocios, haciéndose una apuesta importante al rubro de la exportación de vacunos en pie, dado que el precio que se recibe por recriar ese tipo de animal en los corrales es sensiblemente superior al precio que paga un animal de cuota 481. Si a esto se le agrega que es una categoría más eficiente en la producción de kilos, se logra que el margen del negocio se presente más atractivo.





Los embarques para la cuota 481 se colocan por trimestre y responde a la demanda de los importadores europeos que manejan este negocio, concluyó Ferrés.





Los corrales son sostén de la faena

Alvaro Ferrés consideró que los corrales de engorde van a seguir operando y respondiendo a los desafíos que se van presentando, porque "no se podría pensar en los volúmenes de faena que tiene Uruguay si los corrales no estuvieran operativos, ya sea con negocios para cuota de Europa, para China o Japón de próxima apertura, a la vez que se diversifica cuando la cuota 481 no se presenta tan atractiva".









