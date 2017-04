Las haciendas empiezan a cotizar en suba

Tras un largo período de ajustes de precios a la baja, el ganado para faena vuelve a subir. La demanda de las diferentes industrias frigoríficas parece haber superado a la oferta disponible en el mercado local y eso se refleja en los precios y también en las entradas de ganados a planta, que se concretan con mayor agilidad que en semanas anteriores.

"El panorama muestra otra cara, cambió la tendencia. Hay más demanda que oferta en este momento y eso hace que los precios suban algún centavo", comentó a El Observador el consignatario Ricardo Stewart.

El empresario señaló que los productores estaban aprovechando el buen contexto climático y forrajero para que sus ganados sigan aumentando de peso, mientras que esperaban un aumento de los precios.

Ahora consideró que es probable que se empiecen a vender ganados que estaban prontos, aunque esa oferta no es mucha, expresó el presidente de Plazarural.

A diferencia de otros años, cuando generalmente los productores se volcaban al mercado de forma masiva para vender sus ganados gordos antes del comienzo del invierno, evitando así que pierdan peso, en 2017 el muy favorable contexto climático y forrajero permitió dosificar las cargas.

Eso hizo que el volumen de faena en los primeros meses del año fuera muy alto, del orden de 50 mil reses semanales, y descomprimió el mercado en la clásica zafra.

Para Stewart este año sí habrá zafra, aunque probablemente de un volumen inferior al de otros años y con precios que esta vez mejorarán respecto a los meses anteriores.

Según la Asociación de Consignatarios de Ganado, los precios durante la semana pasada se ubicaron entre US$ 2,70 y US$ 2,79 por kilo en cuarta balanza para los novillos; y entre US$ 2,44 y US$ 2,55 las vacas.

La faena de la semana pasada fue de 40.101 vacunos, 52,8% vacas y 44,6% novillos, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Fuente: