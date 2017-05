"Las nuevas tecnologías no garantizan que los gobiernos hagan mejor las cosas", dice experta

Cuando se habla de un gobierno inteligente, una de las principales características que puede asociarse es el uso de la tecnología. Así, abundan los proyectos para instalar cámaras, sensores y nuevos sistemas, pero, muchas veces, los resultados siguen siendo los mismos, y los servicios, ineficientes.

Para la experta en gobiernos locales e inteligentes, la argentina Patricia Alessandroni, ese es justamente uno de los problemas de los Estados para generar confianza en los ciudadanos y es que "creen que comprando nuevas tecnologías van a cambiar la capacidad y la calidad con que ejecutan sus servicios". Pero eso no se da necesariamente.

Consultada por El Observador la experta, que disertará en el Seminario Internacional organizado por el Congreso de Intendentes para representantes de gobiernos departamentales de distintos países, dijo que un gobierno inteligente no es entonces el que tiene más tecnología, sino el que tiene la capacidad para generar resultados para los ciudadanos y que estos realmente los perciban.

"Puedo tener mucha nueva tecnología y seguir resolviendo los problemas en los mismos tiempos que lo hacía sin tecnología", señaló. Y ejemplificó: "Se puede implementar un nuevo sistema de turnos para la salud, pero si cuando el paciente llega el médico no está", no hay resultados.

En Argentina, dijo hubo un caso reciente de unos jóvenes que se filmaron en auto a 200 kilómetros corriendo picadas en la ciudad y por más que en Buenos Aires hay cámaras en casi todas las esquinas y peajes, el gobierno se enteró porque los videos se subieron a las redes sociales. "Ninguno de esos sistemas estuvo lo suficientemente atento para parar eso en el momento en que había que pararlo. ¿Para qué invertimos en todo eso sino es para actuar y resolverlo en los tiempos que tenemos que resolver?", se preguntó.

Esa necesidad de modernizar los gobiernos, es el tema central del seminario, que se realizará en la Intendencia de Montevideo este miércoles 10 y el jueves 11 de mayo. El encuentro se centrará entonces en que los gobernantes reconozcan los nuevos desafíos, y puedan responder de manera adecuada. Según Alessandroni, uno de los problemas de los gobiernos es que se centran en las estadísticas y no analizan los datos para tomar decisiones. "Hay que cambiar la cultura y estar atento a los indicadores de gestión. Se necesita saber, si hicimos tantas plazas, cuántos ciudadanos la usan, porque el resultado está ahí, no en hacerla. No tenemos un Estado en su conjunto preocupado por eso", indicó.

Si los datos se utilizan de esa manera para la gestión, en cinco o seis meses se ven los resultados, afirmó la experta.





Fuente: