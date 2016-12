Las pantallas del verano

A continuación, El Observador le propone un repaso de cada uno de los servicios disponibles en Uruguay para que tenga claro que elegir a la hora de optar por ver la televisión fuera de las pantallas tradicionales. De cada compañía se especifica el tipo de servicio que podrá adquirir, así como si se debe pagar dinero extra además de los planes contratados y los contenidos exclusivos de cada uno de los casos.

Para sus clientes, la señal de Cablevisión propone más de 5.000 títulos diferentes on demand, entre los que se encuentran películas como Star Wars: el despertar de la fuerza y series estrenadas este mismo año como Westworld , así como las últimas temporadas de éxitos televisivos como Game of Thrones , The Walking Dead y Vikings . Además ofrece varios contenidos del área de los deportes, entre los que se incluyen transmisiones en vivo de partidos de la Premier League inglesa y La Liga española, así como también el básquetbol de la NBA.

Netflix - Amazon Prime - Qubit.TV

Con su enorme catálogo y sus producciones originales, Netflix está prácticamente consolidada entre los consumidores locales, por lo que es una de las opciones más recurrentes a la hora de elegir que ver en streaming. Qubit.TV, servicio latinoamericano de películas on demand, también puede ser una de las elegidas, aunque la plataforma todavía no cuenta con una aplicación móvil, por lo que solo puede ver en computadora. Para los que prefieran otro tipo de contenido exclusivo, Amazon Prime Video acaba de llegar al país con una cantidad reducida de propuestas, pero con contenidos propios como Transparent, Mozart in the jungle y The Man in the High Castle.