Las Piedras se prepara para la inauguración de su shopping

Para quienes viven en Las Piedras, La Paz, Progreso, Santa Lucía, o Ciudad de Canelones, ir al cine o contar con las opciones gastronómicas que ofrece una plaza de comidas, implica ir hasta Montevideo como punto más cercano. Desde fines de abril cuando se inaugure Las Piedras Shopping , esa situación cambiará para las más de 200.000 personas que, según el último censo nacional, viven en las ciudades mencionadas.El shopping cuenta con una ubicación estratégica sobre Bulevar del Bicentenario, la continuación de la avenida principal de la ciudad, y es lindero al estadio de Juventud de Las Piedras. El Parque Artigas –hacia donde da una de las dos entradas del centro comercial–, posibilitó la construcción de una plaza de comidas con 12 propuestas gastronómicas, con vista a ese espacio verde.En una recorrida por el lugar, Café & Negocios habló con el director general del shopping, Pablo Garbarino , y socio de Garbarino Lombardo, la desarrolladora encargada del proyecto –responsable también del gerenciamiento de Costa Urbana Shopping–."Desde Garbarino Lombardo teníamos desde 2010 como objetivo hacer un emprendimiento en Las Piedras, y habíamos visto distintas alternativas", contó Garbarino. El Club Juventud de Las Piedras se acercó a la desarrolladora inmobiliaria con la propuesta que habían presentado a la Intendencia de Canelones, para hacer mejoras en el estadio y plantear en ese terreno contiguo, un centro comercial. "Nosotros nos sumamos a la parte del centro comercial y a partir de ahí, hubo un llamado a licitación y ganamos la realización del shopping", recordó el director.El interés por la zona se despertó luego del desarrollo de Costa Urbana, ya que los lugares tienen un entorno poblacional similar. "Este tipo de emprendimiento le mejoran la calidad de vida a los habitantes. Consenso total no se tiene, pero la gran mayoría de los habitantes lo perciben como un paseo que se agrega a la zona", destacó Garbarino. Así fue que se confirmó la alianza entre el Club Juventud de Las Piedras y Garbarino Lombardo, que sumado a inversores, han volcado más de US$ 50 millones para su concreción.El centro comercial comenzó a construirse a principios del año 2015 y en los picos máximos trabajaron en su ejecución entre 700 y 800 personas.De los 100 locales ubicados en los dos pisos del shopping –en el subsuelo se ubica el estacionamiento para aproximadamente 600 vehículos–, quedan libres únicamente cinco.Además de la plaza de comidas, a la que arribará la argentina Mostaza en su apuesta por incursionar en Uruguay desde el interior del país, habrá cinco salas de cine de la empresa Grupocine, el supermercado Ta-Ta, y varios locales de vestimenta, calzado, perfumería, electrónica, entre otros. Muchas de las marcas se encuentran en los centros comerciales de Montevideo y otras partes del país.La superficie total del shopping es de 38.000 metros cuadrados, incluyendo el subsuelo de estacionamientos. La plaza de comidas tiene salida a una terraza exterior, desde donde se puede apreciar el parque.La luz natural, que proviene de los ventanales en el techo, le da un "atractivo muy particular", según Garbarino.Se trabaja a toda máquina para llegar a la fecha prevista para la inauguración, que será a fines de abril. Además de los trabajadores de la construcción del shopping, cada local está acondicionando su espacio, por lo que confluyen gran variedad de proyectos y personas en un mismo lugar. "Cada vez más los centros comerciales no son solamente lugares de compras , sino que es como 'la plaza' en donde se da todo. La tendencia de que sean lugares de uso múltiple es cada vez más usual", resumió el empresario.