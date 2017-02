Las redes sociales: la moderna hoguera que eligen los delatores

Fuente:

Ocurrió por estas horas en Florida pero los uruguayos ya conocen antecedentes abundantes no menos infames. Esta vez, un hombre fue a buscar al ladrón que le había robado la moto, lo humilló hasta la náusea mientras lo grababa con su celular, lo obligó a sacarse la ropa y le ordenó que caminara así, desnudo, por una avenida, a la luz del día y a la vista de todos. Después, por supuesto, lo difundió por whatsapp.Tiempo atrás, unos vecinos de un pueblo de Paysandú salieron a las calles a reclamar que el Estado torturara a un asesino, y diseminaron sus consignas a través de Facebook; antes aún, varios medios de comunicación juzgaron que un padre había violado a su hija y así lo informaron masivamente. La noticia fue replicada en las redes aunque ya no era necesario para que se volviera pública. El hombre era inocente y le arruinaron la vida.En otra oportunidad, un grupo de vecinos se dio a la tarea de identificar y hostigar, otra vez a través de Facebook, a unos adolescentes que habían apaleado a un perro. Poco después, uno de los jóvenes murió de un ataque al corazón porque no soportó la presión.Los escrachadores, los que piden y reclaman justicia por mano propia, tienen en las redes sociales un instrumento fabulosos. Allí abundan las noticias falsas, las ironías de corto vuelo, la soledad y el aburrimiento convertido en bronca, y los debates en los que el verdadero objetivo es demostrar quién es el más vivo, ya no el más inteligente. Las juicios tajantes son moneda corriente; el razonamiento es una rareza.Es el lugar propicio para exponer las venganzas más pequeñas y las más retorcidas contra aquellos que, según creen los vengadores, no se comportaron como se esperaba.Esta nueva hoguera de las vanidades nos ofrece el fuego más efectivo para incendiar a esa persona a la que se quiere ajusticiar en unos pocos caractéres y sin sentencia previa.Los antecedentes nos auguran que así son las cosas en el ciberespacio y que así serán en el futuro.El hombre que desnudó a la fuerza al joven de Florida fue procesado por violencia privada y por ejercer la justicia por mano propia.Pero resulta inocente creer que ese castigo sirva para disuadir a aquellos que, desde el anonimato o desde su inimputabilidad, suelen usar las redes sociales para intentar desnudar a la gente decente sin siquiera jugarse la ropa en esa canallada.