Las reinas de los Grammy

Los premios Grammy 2017 se definen por el trabajo de dos artistas: Adele Beyoncé . Ambas conquistaron el mundo musical logrando que sus canciones suenen en cada rincón del planeta, rompiendo récords de ventas, llevando millones de fanáticos a sus conciertos, e impregnándole un poco de política y conciencia social al pop.





Adele –con el esperado álbum 25– fue la artista más popular de 2015. En dos meses vendió 17,4 millones de copias en todo el mundo, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, cifra que según la institución consiguió revertir el "casi ininterrumpido declive" del negocio de las discográficas.





Beyoncé, por su parte, presentó de manera exclusiva en HBO su nuevo disco y filme musical bajo el nombre de Lemonade. Su vida privada y su conciencia social crearon la base para canciones que lograron la aclamación de críticos y pares. Es su mejor y más coherente trabajo hasta ahora, uno que capturó la atención del mundo y todavía no la soltó del todo.





Beyoncé acumula nueve nominaciones en esta edición de los Grammy, que atraviesan casi todo el espectro de categorías (desde las grandes tres, Álbum, Grabación y Canción del año, hasta Mejor video). Adele, por su parte, figura en cinco categorías y es favorita en todas ellas.







Pero el espectro musical cubierto por los Grammy es vasto, y le ha dado su lugar a artistas que aportaron a la banda sonora del año como Drake, Rihanna y Kanye West, que tienen ocho nominaciones cada uno, así como también a otros más jóvenes como Twenty One Pilots y Chance the Rapper, que alcanzaron una interesante popularidad el año pasado.





Sin embargo, más allá de la aparente diversidad, la premiación aún es atacada por su falta de inclusión a lo distinto. El músico Frank Ocean fue el primero en confirmar que no inscribió su exitoso disco Blonde para esta premiación. "No me parece que sea muy representativo de las personas que vienen de donde vengo", dijo en entrevista con The New York Times. Según informaron medios estadounidenses, West, que se ha manifestado en varias ocasiones sobre este tema, también se ausentará de la ceremonia, al igual que Justin Bieber. Drake, que se encuentra en el medio de una gira por Europa, tampoco estará presente.





La música

Además de entregar estatuillas, la Academia de Grabación se dedica a organizar una ceremonia con una extensísima lista de shows en vivo, y para esta vez cuentan con varios pesos pesados: desde Adele y Katy Perry (que presentará su nuevo corte de difusión), a Alicia Keys, John Legend, Bruno Mars y A Tribe Called Quest. Incluso Beyoncé, que recientemente confirmó que está embarazada de gemelos, se subirá al escenario de los Grammy. Y, como ya es costumbre, la organización promete duetos que quedarán para el recuerdo, como Metallica junto a Lady Gaga y The Weeknd con Daft Punk.





La porción musical del evento se completará con el homenaje a dos artistas que murieron en el último año: Prince y George Michael, así como también habrá un tributo a los Bee Gees.





Los premios Grammy se podrán ver en Uruguay a través del canal de cable TNT desde las 20 horas.





Los Grammy en sus categorías Los nominados y los artistas que merecen llevarse la estatuilla





Grammy nominados



Álbum del año

25 - Adele

Lemonade - Beyoncé Purpose - Justin Bieber Views - Drake A Sailor's Guide To Earth - Sturgill Simpson

El premio debería ir para: Beyoncé, por un disco que además de ser una obra visual, reveló sus propias luchas así como también su discurso racial. No así Adele, que si bien fue un éxito masivo de ventas, no logró un disco fundamental para su carrera como lo fue el anterior, 21.





Grabación del año Hello - Adele Formation - Beyoncé 7 Years - Lukas Graham Work - Rihanna ft. Drake Stressed Out - Twenty One Pilots

El premio debería ir para: Beyoncé con la canción más política y pegadiza que ha realizado, aunque la disputa con Adele y Rihanna también es difícil, considerando que este rubro premia a la interpretación y la producción de la canción.





Formation - Beyoncé



Canción del año

Hello - Adele

Formation - Beyoncé I Took a Pill in Ibiza - Mike Posner Love Yourself - Justin Bieber 7 Years - Lukas Graham

El premio debería ir para: Hello, por ser una categoría dedicada a los compositores y que suele inclinarse a lo más tradicional. Los votantes podrían también endulzarse con el tema acústico de Justin Bieber.





Adele - Hello







Mejor artista nuevo Kelsea Ballerini The Chainsmokers Chance the Rapper Maren Morris Anderson .Paak

El premio debería ir para: Chance The Rapper. Esta figura en ascenso se colocó en las listas de lo mejor del año con su tercer mixtape.





Chance the Rapper ft. 2 Chainz & Lil Wayne - No Problem (Official Video)



Mejor Interpretación vocal pop

Hello - Adele

Hold Up - Beyoncé Love Yourself - Justin Bieber Piece by Piece - Kelly Clarkson Dangerous Woman - Ariana Grande

El premio debería ir para: Adele, cuyas cuerdas vocales no tienen competencia.





Mejor interpretación pop por dúo o grupo Closer - The Chainsmokers ft. Halsey 7 Years - Lukas Graham Work - Rihanna ft. Drake Cheap Thrills - Sia ft. Sean Paul Stressed Out - Twenty One Pilots

El premio debería ir para: La dupla más exitosa: Rihanna y Drake. Closer podría también acercarse al podio.





Rihanna - Work







Mejor álbum pop vocal 25 - Adele Purpose - Justin Bieber Dangerous Woman - Ariana Grande Confident - Demi Lovato This is Acting - Sia

El premio debería ir a: Adele, aunque su disco no haya sido unánimamente aclamado, sigue siendo la gran favorita de los Grammy.





Mejor canción de rock

Blackstar - David Bowie Burn the Witch - Radiohead Hardwired - Metallica Heathens - Twenty One Pilots My Name is Human - Highly Suspect

El premio debería ir para: Blackstar. Aunque Burn the Witch y Hardwired le pisan los talones; Bowie creó una obra maestra de enorme solemnidad y creatividad.





David Bowie - Blackstar







Mejor interpretación vocal de rock Joe - Alabama Shakes Don't Hurt Yourself - Beyoncé ft. Jack White Blackstar - David Bowie The Sound of Silence - Disturbed Heathens - Twenty One Pilots

El premio debería ir para: Blackstar, por las mismas razones por las que debería ganar en Canción de rock. Puede ir también a Alabama Shakes o a Beyoncé.





Mejor álbum de música alternativa 22, a Million - Bon Iver Blackstar - David Bowie The Hope Six Demolition Project - PJ Harvey Post Pop Depression - Iggy Pop A Moon Shaped Pool - Radiohead

El premio debería ir para: El elevado Blackstar, aunque esta es una de las categorías más interesantes y peleadas.





Mejor álbum de música urbana contemporánea Lemonade - Beyoncé Ology - Gallant We are King - King Malibu - Anderson .Paak Anti - Rihanna

El premio debería ir para: Beyoncé, que gracias a su nominación a Álbum del año tiene este premio ganado; Rihanna pueda dar pelea.





Mejor álbum de rap Coloring Book - Chance the Rapper And the Anonymous Nobody - De La Soul Major Key - DJ Khaled Views - Drake Blank Face LP - Schoolboy Q The Life of Pablo - Kanye West

El premio debería ir para: Drake, cuyo disco fue el más vendido de 2016, aunque también lo merece Chance the Rapper.





Drake - Hotline Bling





Mejor álbum de pop latino Un besito más - Jesse & Jjoy Ilusión - Gaby Moreno Similares - Laura Pausini Seguir latiendo - Sanalejo Buena vida - Diego Torres

El premio debería ir para: Jesse &Joy, que ya han sido nominados y premiados en varias ocasiones en los Latin Grammy. Diego Torres es otro candidato.





Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo Ilevitable - iLe L.H.O.N. - Illya Kuryaki & the Valderramas Buenaventura - La Santa Cecilia Los Rakas - Los Rakas Amor Supremo - Carla Morrison

El premio debería ir para: Carla Morrison o Illya Kuryaki, aunque la debutante iLe también se lo merece.

