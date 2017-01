Laura Bardier: "No necesariamente las piezas que mejor se cotizan son las mejores"

ESTE Arte es un proyecto global con raíces locales y tiene como finalidad principal la promoción de la cultura y la estimulación comercial, a los efectos de apoyar el desarrollo de un mercado del arte.

Absolutamente no. No necesariamente las piezas que mejor se cotizan son siempre las mejores. En mi opinión, los mercados son inteligentes, en el sentido que se regulan según condiciones del momento, están en constante movimiento percibiendo los cambios de humor de la sociedad y de las tendencias del arte. Pero no siempre visualizan lo que puede ser trascendente en el futuro, están focalizados en el hoy.

¿Qué consejo le darías a alguien de 30 años que quiere comenzar a invertir en arte? ¿Dónde debe comenzar a mirar?





Los tres puntos que hay que considerar antes de comprar una obra son, en primer lugar, te tiene que gustar. En segundo lugar, tiene que haber trabajo y, en tercer lugar, tiene que tener el precio justo.





Invertir en arte o iniciar una colección es una aventura increíblemente fascinante y enriquecedora. Es una oportunidad para conocer sus propios intereses, sus objetivos y prioridades. Poseer una obra de arte no es como poseer cualquier otro objeto, es en cierta manera poseer un tramo de pensamiento, un espacio de diálogo, a veces sobre temas contemporáneos, sociales o políticos, a veces más filosóficos y trascendentales, y otras veces sobre la percepción o la forma y el color. Una obra de arte es el trabajo de un individuo, el artista, pero que está siempre conectada con otros trabajos, con el pasado, el presente y el futuro.





Las ferias son el lugar ideal donde empezar a mirar, ya que hay una gran oferta de precios y estilos. El galerista está a disposición y feliz de compartir con quien esté interesado el trabajo del artista y el proceso creativo detrás de cada pieza.





ESTE ARTE nace con el objetivo de informar y facilitar las curiosidades de quien está interesado en iniciar una colección o continuar la ya existente.





¿Qué ves en una obra para considerarla rupturista o merecedora de atención o seguimiento?





No me interesa particularmente la ruptura, sino la adición, la suma, me interesan artistas y obras que toman lo que se ha hecho y le agregan algo más, algo personal algo contemporáneo. Creo que el desarrollo va por eso, va por el optimismo de la colaboración, la sinergia, la visión de futuro. Personalmente me interesan obras que tengan esas características, que sumen. Hay un joven artista mexicano Leo Marz, que hace varios años realizo una performance colaborativa, en la que cada día iba a tomar un café a un bar de Monterrey, cada día dejaba una azucarera exactamente igual que las del bar. El dueño lentamente notó el cambio y se veía más perplejo. No entendía, normalmente las azucareras disminuían, esto lo desconcertaba, pero en cierto modo era un desconcierto obviamente positivo. El artista es de naturaleza generoso, ofrece a la sociedad su visión del mundo y del futuro. Esas son las obras merecedoras de mi atención.