Lecheros pidieron al BROU flexibilizar el pago de créditos

Representantes de las gremiales lecheras solicitaron ayer al Directorio del Banco de la República ( BROU ) la adecuación de normas que afectan la capacidad de cumplimiento de los productores en diferentes compromisos asumidos con la institución.





En primer lugar, plantearon que se flexibilice la entrega de un 20% del crédito que se recibe por concepto de retención de vientres para el pago de deudas con Republica Microfinanzas, informaron a El Observador el presidente de la Asociacion Nacional de Productores de Leche (ANPL), Rodolfo Braga, y el titular de la Intergremial de Productores de Leche (IPL), Fernando Valverde.





En segundo lugar, se planteó la necesidad de postergar los vencimientos de junio y julio de créditos otorgados a los tamberos por el BROU, y a los que habrá que encontrarle a futuro una solución de más largo plazo.





Los dirigentes de las gremiales lecheras avanzaron ayer en sus gestiones ante representantes del gobierno con el fin de mejorar la crítica coyuntura, especialmente de tipo financiero.

La obligación de tener que destinar del nuevo crédito del BROU el 20% a cuenta de deudas con República Microfinanzas muchos productores no la podrán cumplir, sostuvo el titular de la ANPL.





Braga explicó que no se podrá cumplir con los pagos por los márgenes estrechos que tiene en la actualidad el negocio lechero, los que a raíz de las dificultades acudieron a solicitar esta asistencia financiera que resulta muy ágil.





Los tamberos tienen expectativa acerca de un reacomodo en el pago de las cuotas que deben realizar en estos meses, por lo cual necesitan un alivio que entienden se podría facilitar a través de la postergación de las amortizaciones que deberán cumplir a partir de julio, dijo Braga. Se trata de deudas de corto plazo por un monto de alrededor de US$ 70 millones.





Por otra parte, y con el fin de sensibilizar a la mayor cantidad de operadores del espectro político y del gobierno, las gremiales lecheras continuarán una ronda de entrevistas. Ya las solicitaron con los ministros de Ganadería, Tabaré Aguerre, y de Economía, Danilo Astori, y cons políticos de la oposición para saber si existe conciencia a ese nivel de las necesidades que tiene el sector lechero.





La baja en la venta quincenal de la neozelandesa Fonterra ocurrida ayer hay leerla como una nivelación de los precios y mirarla en el largo plazo, aseguró Braga, y agregó que negocios en el entorno de los US$ 3.400 a US$ 3.500 la tonelada pueden derivar en un razonable traslado al precio que se paga al productor.





Por otra parte, Braga expresó que en estas semanas el productor tiene mayor liquidez porque viene cobrando las remisiones de noviembre y de diciembre, pero le preocupa la merma productiva que se reflejará en los próximos meses.









Bajan los precios lácteos en Fonterra

El precio promedio de la leche en polvo entera cayó ayer 3,7% en la subasta la neozelandesa Fonterra, con respecto a la venta anterior. El precio se ubicó en US$ 3.189 la tonelada, informó la plataforma Global Dairy Trade. El precio promedio de todos los lácteos de Fonterra disminuyó 3,2% respecto a la anterior, ubicándose en US$ 3.474 la tonelada. En quesos, se produjo una baja de 5,3%, ubicándose la tonelada promedio en US$ 3.590.

