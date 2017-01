Leonardo Sbaraglia y la China Suárez en Sing

Hace ya tiempo que el cine de animación se ha convertido en un terreno sumamente competitivo. La calidad que Pixar, Disney, Laika y otras productoras han alcanzado muchas veces raya lo superlativo, por lo que se genera poco margen para que otros estudios encuentren lugar para sus producciones en la cartelera principal. Este, sin embargo, no es el caso de Illumination Entertaiment, empresa a la que solo le bastó estrenar Mi villano favorito en 2010 para ser considerada entre las grandes competidoras.





Con el último éxito que supuso Minions (2015) a sus espaldas, la compañía estrenó el jueves Sing: ¡ven y canta!, película que está siendo un éxito de taquilla en el mundo y que en América Latina tiene la particularidad de contar con el doblaje de los argentinos Leonardo Sbaraglia y Eugenia "China" Suárez.

Como es recurrente en varias películas de animación, el mundo de Sing: ¡ven y canta! está enteramente habitado por animales que hablan, interactúan, pero sobre todo, cantan. El argumento gira en torno a Buster Moon, un koala dueño de un teatro al que la economía no lo acompaña, pero que en un momento fue el paradigma de la comedia musical del lugar. Para retornar a esos tiempos gloriosos, Buster pretende realizar un ambicioso concurso de canto, en el que se presentará una pintoresca lista de animales que buscarán la oportunidad de sus vidas.





En la película, Sbaraglia y Suárez prestan sus voces a los personajes de Mike, un ratón con dotes para el canto pero poco confiable, y Meena, una elefanta que padece de un caso extremo de pánico escénico. En inglés, las voces de los personajes son las de los actores Seth MacFarlane y Tori Kelly, respectivamente.





Del argentino al neutro





Ambos actores son los únicos argentinos que participan del doblaje latinoamericano, por lo que los acentos y modismos porteños quedaban bastante en evidencia frente al resto del doblaje en español neutro.





Sin embargo, como explicó Sbaraglia al diario argentino La Nación, al final los productores del doblaje prefirieron que su personaje de Mike mantuviera la forma de hablar del actor, ya que consideraron que se adecuaba con la forma de ser del personaje.





"Me imaginaba una cosa más neutra y terminaron dándose cuenta de que era mejor ponerle a este personaje una cosa más dura, porque el argentino al lado del mexicano o latinoamericano habla mucho más duro, suena mucho más agresivo", dijo el actor.





Suárez, por su parte, sí debió de amalgamarse al español neutro, ya que la diferencia de tonos y acentos representaba un problema en su personaje.





"La elefantita tenía una familia en la que todos hablaban neutro. Yo no podía hablar en argentino porque era rarísimo. Lo que pasa es que me enteré cuando llegué a México porque acá hice la audición hablando en porteño y llegué allá y me dijeron que tenía que ser en neutro", contó la actriz a La Nación.





Para ambos intérpretes era la primera vez que participaban en el doblaje en una película de animación, por lo que tuvieron que descubrir diferentes técnicas para aproximarse a lo que la producción quería de sus voces.





Mientras que Suárez escuchó atentamente las formas de hablar y los modismos mexicanos para adaptarse, Sbaraglia estudió parte de la carrera de Pepe Tonino, uno de los referentes del doblaje en el país norteamericano.





Sing: ¡ven y canta! no es la primera película que llega a los cines uruguayos con doblaje del vecino país. En 2004, la película de Pixar Los Increíbles se estrenó en Uruguay con voces de los argentinos Juana Molina, Matías Martin, Favio Posca, Florencia Otero y Gastón Sofritti.





Además, el músico uruguayo Ruben Rada prestó su voz al personaje de Frozono, que originalmente era interpretado por Samuel L. Jackson. En esa versión, exclusiva para Argentina y Uruguay, se podían identificar modismos y expresiones propias del Río de la Plata.





Sing: ¡ven y canta! tiene más de 85 canciones mundialmente conocidas en su repertorio, entre las que se incluyen temas de Frank Sinatra, Katy Perry, Queen, Van Halen y Leonard Cohen.





La película está escrita y dirigida por Garth Jennings (Guía del autoestopista intergaláctico).

