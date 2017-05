Leopoldo López recibió visitas luego de un mes de aislamiento

"Leopoldo resiste en la cárcel, nosotros resistimos en la calle", dijo Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, al salir el domingo a la noche de la cárcel militar donde se encuentra recluido el político venezolano, luego de un mes en el que le fueron prohibidas las visitas a familiares y abogados.





"Es ahora Venezuela. Estamos rescatando a miles de venezolanos que antes no veían y ahora sí ven. Qué antes no salían y ahora sí salen. Qué antes no protestaban y ahora sí protestan. La dictadura hizo silencio durante horas después del rumor sobre la salud de Leopoldo", prosiguió diciendo la Tintori después de acceder a ver a su marido.





En un vídeo difundido a través de la televisión estatal venezolana, López envió el miércoles un mensaje de "fe de vida", en medio de una serie de informaciones que indicaban que el político había sido trasladado a un hospital.





Embed Luego de 35 días sin ver a Leopoldo, este es mi mensaje a Venezuela y al mundo https://t.co/xfzUDMWfn4 — Lilian Tintori (@liliantintori) 7 de mayo de 2017



Con respecto a esto, Tintori aseguró que el video que había circulado del político había sido editado y retocado, aunque de salud López se encontraba bien, pero "impactado" cuando se lo puso al tanto de la actual situación que se vive en el país caribeño.





El aviso previo

"Me confirman que Lilián Tintori logró entrar a Ramo Verde hace minutos, después de 35 días sin saber de Leopoldo", escribió más temprano en su cuenta de Twitter el diputado Freddy Guevara, coordinador nacional encargado de Voluntad Popular (VP), la formación que fundó López.





El también primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) llamó a esperar a que Tintori, así como la madre y los hijos de López, salga de la prisión de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, "para constatar el estado de Leopoldo después de inhumano aislamiento al que ha sido sometido".





El opositor, condenado a casi 14 años y encerrado desde hace más de tres, aparece en el vídeo vestido con una camiseta y diciendo la fecha y la hora local, mientras asegura que está bien y envía a continuación saludos a su familia, al tiempo que dice no entender "por qué se quiere dar una fe de vida en este momento".





Sin embargo, Tintori cuestionó este audiovisual y aseguró que insistiría hasta ver a su esposo.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch pidió esta semana permiso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para visitar al político con el fin de "disipar cualquier duda sobre la salud" del prisionero.





Por su parte, el padre del opositor, Leopoldo López Gil, pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja que un representante de esa organización acuda a la prisión venezolana para comprobar el estado de su hijo.





López fue acusado de incitar la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental en febrero de 2014, suceso que dio inicio a una ola de protestas en el país que dejó un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.





Mujeres marcharon en paz

Decenas de miles de mujeres venezolanas salieron el sábado a manifestarse en Caracas y en varias ciudades del interior a favor y en contra del gobierno pero con un mensaje común: rechazar la violencia que se ha registrado durante la actual ola de protestas. Miles de opositoras marcharon en la capital y en al menos 15 estados del interior para pedir el "cese de la represión" a las protestas, algo por lo que acusan al gobierno de Nicolás Maduro y a los cuerpos de seguridad del Estado.





Por otra parte, cientos de féminas que simpatizan con la "revolución bolivariana" caminaron hasta la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, donde entregaron un documento en el que se expresaron a favor de la paz y en contra del "terrorismo", por el que señalan a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).





La jornada del sábado resalta como una de las más pacíficas que han ocurrido en Caracas desde el inicio de las protestas.Vestidas de blanco y portando la bandera nacional, las antichavistas se concentraron en la plaza Brión de Chacaíto, en el este de Caracas, con la intención de marchar hacia la sede del Ministerio de Interior y Justicia, en el centro de la capital.





Sin embargo, fueron atajadas en un punto de la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial de la capital venezolana, donde la Guardia Nacional Bolivariana levantó una muralla que les frenó el paso. Las diputadas que encabezaron esta manifestación decidieron sentarse durante dos horas frente a la valla metálica de la GNB en plena autopista junto al cúmulo de acompañantes.





Marcha con flores Varias mujeres que marcharon ayer particularizaron la protesta arrojando flores a los pies de los militares, entonando cantos nacionalistas, tomándose de las manos para hacer una oración o desnudando la parte superior de sus cuerpos para expresar algún mensaje político. Luego de dos horas, la viceministra de Interior, Rosaura Navas, llegó hasta el lugar y conversó con las diputadas, quienes le entregaron un documento en el que piden a esa cartera detener la “represión”.









Fuente: (En base a EFE)