Les Luthiers: "Nos fuimos acostumbrando a la sensación de que tal vez nos lo merecíamos"

"Les Luthiers es un grupo que no se va a hacer nunca famoso en todo el mundo porque partimos de la base de que nuestra primera herramienta es el idioma castellano. Tenía que venir de España este premio", agregó por su parte Núñez.

"Nos llena de orgullo y nos da un poco la razón sobre lo que empezó como una estudiantina y siguió luego con mucho celo profesional"





Les Luthiers no son los únicos argentinos de los que la fundación del Principado de Asturias se acordó en los últimos años. El humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado "Quino", padre de Mafalda, y el director de orquesta Daniel Barenboim."Yo me pondría en el medio, entre los dos, porque Les Luthiers siempre hizo música-humor. O sea, estamos casi a la misma distancia de Barenboim que de Quino porque nuestro estilo fue siempre la conjunción, la feliz conjunción, de esas dos disciplinas", consideró Núñez.Que el jurado haya fallado por ellos es, según Maronna, una decisión "valiente" porque "siempre el humor parece estar en un estante más bajo que las cosas serias de la vida"."Estamos siempre entre los límites y las fronteras del arte , del humor, del espectáculo, de la payasada o el teatro de ideas. Es una mezcla que yo entiendo que a un jurado le resulte difícil clasificarnos, incluso premiarnos, porque somos buenos para unas cosas y no para otras", opinó Núñez Cortés.