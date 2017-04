Leve repunte del mercado del novillo

Dos semanas de escasa faena no cambiaron una lógica de estabilidad

En un período de baja de actividad derivado de la semana de Pascuas seguido de la actual que empezó con feriado y termina con paralización de tareas por parte de los trabajadores que están negociando en el marco del Consejo de Salarios, la situación en el mercado es dispar, estable pero con alguna señal de leve repunte.

En rasgos generales las referencias se mantienen en los niveles de las semanas anteriores. Para novillos la referencia predominante se sitúa en torno a US$ 2,75, para ganados generales pudiendo llegar a US$ 2,80 por los ganados de punta. Sin embargo sobre el cierre de la semana los US$ 2,80 parecen hacerse más frecuentes.

Por vacas bien terminadas se manejan referencias de US$ 2,55, Pero eso dentro de un marco de muy poca oferta y poca concreción de negocios.

Leve ajuste

La planilla de la Asociación de Consignatarios tuvo pocas variaciones. Un centavo de suba para los mejores novillos que de US$ 2,76 pasaron a US$ 2,77 pero manteniendo los US$ 1,52 por kilo vivo. Puede repetirse una suba modesta el próximo lunes.

Sin cambios las mejores vacas en US$ 2,53 en cuarta balanza y US$ 1,26.

El precio de exportación de la carne vacunan se mantiene en el eje de los US$ 3.400, muy estable 1% por debajo de los niveles de un año atrás en el acumulado hasta el 15 de abril. La faena de la semana pasada fue esperablemente baja dados los feriados y se ubicó en 31.104 vacunos. También muy baja en los ovinos, que totalizaron 7.295.

Precisamente en ovinos vez más interesante el repunte en los ovinos con el cordero generalizadamente en US$ 3,20 y los capones acercándose a los US$ 3, tras una suba de seis centavos que los llevó a 2,97. La oferta es muy reducida y el precio de exportación parece afirmarse. En la última semana promedió US$ 4.194 y en lo que va del año está 3% por encima de los promedios del año pasado.

Bienvenidas lluvias

Las entradas son generalmente cortas aunque hay disparidad entre plantas, "alguna industria de un día para el otro", "La industria no está moviendo los precios. Probablemente empiece a aparecer algo de oferta en los próximos días", sostuvo. Y agregó que "sin preocupar todavía", la lluvia sería bienvenida. Hay zonas en el centro y sur del país en las que se precisa el agua con cierta urgencia.

En el mercado de reposición las lluvias y la exportación en pie afianzaron una lógica de firmeza que en las primeras ventas de la semana previa a que las precipitaciones llegaran al sur parecieron apuntar a un ajuste de precios. Temperaturas por arriba de lo normal para la época y un nuevo impulso para praderas y verdeos parecen volver a estabilizar el mercado.

Las ventas de Plaza mostraron firmeza con un promedio para terneros de US$ 2,13 y de US$ 1,69 frente a US$ 1,71 del remate anterior.

Quedará por verse si tras dos semanas de baja faena la industria está dispuesta a convalidar los US$ 3,80 y volver a faenas que superen con holgura los 40 mil animales. Y por supuesto la definición de los consejos de salarios que despeje la posibilidad de nuevas interrupciones en la actividad de la industria.

