Libretos de carnaval en reserva a pedido de Pinocho Sosa

Cuando no es por declaraciones ante una cámara exclamándole a un "plumífero" –"no me como ninguna caminata con nadie"– es por la euforia de sus festejos cuando gana el concurso oficial de carnaval , por el despliegue de sus espectáculos, por sus quejas ante un puntaje que consideró injusto de parte del jurado o por una acusación de plagio que lo tiene envuelto en líos judiciales. Sea como sea, el director del conjunto de parodistas Zíngaros, Ariel "Pinocho" Sosa, no puede pasar inadvertido.