Licitan arrendamiento de un campo de 2.186 hectáreas en Paysandú

Fuente:

Licitan el arrendamiento de un campo ganadero de 2.186 hectáreas en el paraje Piedra Sola, en el departamento de Paysandú Se trata de un establecimiento con instalaciones completas para trabajo, tanto con vacunos como para lanares, con buenos alambrados perimetrales e internos, su índice Coneat es 117, nueve potreros con buena sombra y buena disponibilidad de agua."Es un campo de pasturas finas, lindo campo invernador. Como campo ganadero me animo a decir que puede haber igual, pero no mejor", dijo a El Observador Agropecuario Ricardo Stewart, integrante del escritorio.El predio tiene acceso a energía eléctrica, buenos galpones y casa, aunque no está en impecable estado, pero de todos modos es habitable, informó el consignatario. El contrato de renta será a tres años, ajustable a kilos de carne de novillo gordo. Los sobres con las ofertas se abrirán el lunes 27 de marzo.