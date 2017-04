Limitado ajuste bajista en escenario lanero australiano

Fuente:

Luego del receso de Pascua, el mercado lanero australiano registró un limitado ajuste bajista en los precios con valores que siguen –especialmente en las menores finuras– en niveles claramente por encima del cierre de la zafra pasada. El Indicador de Mercados del Este terminó ayer en US$ 11,23 por kilo base limpia, un descenso de 11 centavos respecto al cierre previo al receso. En dólares australianos, el indicador cerró en US$ 15,01 por kilo base limpia, también un descenso semanal de 11 centavos.Si se toma el precio de esta semana, se ve a los lotes de 20 micras en Australia 9,2% por encima del cierre de la zafra anterior, en 19 micras el incremento es de 30,1% mientras en 28 micras la baja es de 4,3% y de 12,8% en 30 micras.En el mercado local ya casi no hay negocios por lanas finas, mientras en Corriedale se ve una distancia de 20-30 centavos por kilo entre la punta vendedora y la compradora.Un consignatario indicó que por lotes Corriedale sin acondicionar hay compradores sobre US$ 2,50 con los vendedores entre US$ 2,70-US$ 2,80 por kilo. En lotes grifa celeste la punta compradora puede estar en US$ 3, con los vendedores 20 centavos por kilo por arriba. En lanas finas se han dado algunas consultas por negocios en el lomo aunque no se han reportado negocios o una referencia de precio.