Límite logístico: el freno del e-commerce en Uruguay

Más allá de que existen operadores logísticos fuertes que están contribuyendo a la mejora y profesionalización de ese sector de actividad, la industria del e-commerce aún está inmadura en Uruguay. Eso se debe, en gran parte, a la falta de adaptación de los retails a canales en línea por falta de capacidad para absorber costos y enviar productos en tiempo y forma, según la visión del expropietario de Pronto! y fundador de In Capital, Martín Guerra , que ha invertido en logística, un sector que lo inquieta en forma particular.

A pesar de que en noviembre de 2016 en el sector logístico dejó de participar un jugador histórico y fuerte como Tiempost, la realidad según varios profesionales del rubro es que los clientes corporativos más importantes ya se habían abierto en busca de otras opciones cuando la compañía empezó a perder calidad en la entrega, sobre todo de su red del interior. Así, consideran que aunque se sintió su ausencia, no fue algo dramático que la oferta no pudiera absorber.

Para el creador de Sendstar y directivo de la Cámara de Economía Digital (CEDU), Nicolás Fernández , lo que ocurre es que el uruguayo opera sobre precio y no se puede desconocer la relación expectativa-costos, ejemplificando que si se compra en China un calzado a US$ 30 que en Uruguay sale

Para Guerra, en el canal online es fundamental la capacidad de enviar el producto en tiempo y forma y con un costo promedio del tique de envío que permita mantener la rentabilidad. "Si vendes en e-commerce con un tique bajo es altamente improbable que sea rentable. El costo de envío no es como otros gastos que los puedes bajar a medida que se aumenta el volumen. Resulta muy marginal la baja porque tiene mucho de costo fijo que no permite que baje sustancialmente", indicó el empresario en referencia a los problemas de escala que presenta el país.

Para el jefe comercial de Productos de Woow, Rafael Cernicchiaro , en Uruguay funcionan muy bien los pick up centers por el bajo nivel logístico que hay en el país. "En general las industrias se desarrollan en la necesidad. En Uruguay uno de los grandes motivos por los que hay mala logística es porque no se precisa. Muchas distancias cortas permiten arreglárselas sin mucha necesidad de desarrollo", teorizó Cernicchiaro.

Auge de pick up centers y futuro al estilo Uber

Woow es pionera en lo que se denomina fully commerce, o sea, participar en toda la cadena del comercio electrónico (venta online y en lo físico). La empresa ahora trabaja con un pick up center de 3.000 metros cuadrados, donde oscilan mensualmente entre 30 mil y 40 mil entregas contando envíos.

Según datos que maneja Nicólas Fernández, que trabaja con Si- Si, Chic Parisien y Ta-Ta, el uso de los pick up centers (al menos el 50% de la venta on line) subió 10% con relación al año anterior. De todas formas, para Fernández el futuro de la logística son los "modelos tipo Uber".

Con respecto a esto, Rodrigo Bisensang , uno de los fundadores de Soy Delivery –plataforma para enviar y recibir pedidos y hacer seguimiento en tiempo real–, dijo que ante la demanda de las corporaciones en el mercado tuvieron que empezar a integrar sitios e-commerce, idea que no estaba en el nacimiento del emprendimiento. "Lo que pasó fue que cuando salimos a la calle nos encontramos con enormes deficiencias en entregas de e-ecommerce. Empresas que no se animaban a vender online por no ser capaces de ofrecer un buen servicio en la entrega. Nosotros no fuimos a atacar clientes, sino que el mercado nos atacó a nosotros", finalizó Bisensang.