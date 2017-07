Lista 711 respalda a Sendic en su decisión de no renunciar a la vicepresidencia

La lista 711, agrupación del vicepresidente Raúl Sendic, emitió este viernes una declaración en la que expresa su respaldo a la posición que asumió su líder, de no renunciar hasta que la Justicia o el Tribunal de Ética del Frente Amplio resuelvan sobre las causas que lo imputan.

Señalan que Sendic fue "elegido doblemente" para ocupar la responsabilidad que hoy tiene. La primera como cabeza de lista del sector y la segunda elección como vicepresidente de la República. "Tiene por tanto una enorme responsabilidad que asumirá hasta el final del período de gobierno", señala el comunicado.

El sector afirma que en los últimos años su líder soportó "una feroz campaña que no ha reconocido límites". "Hasta tanto no haya un pronunciamiento de esos organismos (Justicia y Tribunal de Ética) no hay motivos para precipitar ninguna decisión", expresa.

Por último, la declaración llama a todos los frenteamplistas a "defender la unidad, la coherencia y el respaldo al gobierno". "La ofensiva de ataques (...) solo se detendrá si respondemos cerrando filas en defensa del mejor proyecto que tenemos para mayor felicidad de nuestro pueblo", afirma.

