Llega al teatro el caso judicial más cómico

A los 52 años, Mazarrello es una figura respetada de la actuación argentina. Participó en numerosos proyectos teatrales, televisivos y cinematográficos. Pero sus mejores papeles actorales llegaron tardíamente.

"Arranqué de grande porque no lo veía de forma seria. No era que estudiaba teatro , sino que lo hacía como un hobby porque hacía pequeños numeritos y los presentaba en distintos lugares. Era mi hobby. De grande me di cuenta de que me gustaría trabajar de ello, pero tampoco tenía los medios para hacerlo", contó el actor en entrevista con