Lluvias ayudan a sostener la firmeza por las haciendas

El mercado del ganado gordo está demandado, "con más oferta de vacas que de novillos, pero está más demandado el novillo, hablando siempre de categorías pesadas", expresó Alejandro Nicolich, uno de los principales actores en el escenario local de negocios de haciendas.

Las lluvias de las últimas horas contribuirán para un escenario favorable para el productor, en el marco de las negociaciones, comentó el consignatario, quien detalló que "el mercado hoy está firme en todas las categorías del ganado gordo".

En materia de precios de referencia, advirtió que es complicado hablar de valores concretos dada la dinámica del mercado, "en una realidad que es un mercado más para pedir que para pasar", dijo.

En el caso de establecer precios se puede hablar de US$ 2,83 por kilo a la carne para el novillo gordo, el pesado, y entre US$ 2,55 y US$ 2,60 por kilo para la vaca gorda, subrayó a primer hora de la tarde de este lunes.

Referencias por el novillo gordo: US$ 2,83 por kilo a la carne, pero en alza.

No obstante, con el paso de las horas esos precios irán ganando algunos centavos a favor de los productores, precisó horas antes que en una nueva reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado se establezcan nuevas referencias.

En el caso de la reposición, "hay un mercado demandado, con una relación flaco gordo que sigue siendo muy interesante para el que vende reposición".





Alternativa valiosa: exportar ganado gordo

En otro orden, consultado sobre la posibilidad de exportar ganado gordo, en pie, hacia los países limítrofes (la semana pasada el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, dijo a directivos de la Federación Rural que no hay obstáculos para que ello suceda), Nicolich opinó que "sería espectacular que el mercado estuviera abierto para todo, tanto para exportar ganado gordo como para importar carne como la están trayendo ya desde otras partes, acá ha entrado carne desde Paraguay, desde Brasil".

Añadió que "eso va a equilibrar un poco las fuerzas y los mercados, me parece que tendría que ser así", aunque remarcó que todo lo que hay que cumplir en materia de trámites "es engorroso y hace que los costos se vayan para arriba".

