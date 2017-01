Lluvias mejoran la posición de la oferta y precios suben

Fuente:

Con la oferta de haciendas para faena mejor posicionada luego de las lluvias, y la demanda necesitada de ganado, esta semana los precios tuvieron un repunte. Las cuadrillas kosher están trabajando y la industria frigorífica está ávida de ganado, con entradas cortas, alrededor de una semana luego de pactados los negocios.La referencia del novillo es US$ 2,85 por kilo en cuarta balanza, pero por los mejores lotes y con flete corto se obtienen US$ 2,90. Los productores que cuentan con ganado pronto esperan que el precio alcance US$ 3,00 por kilo. Los precios de las vacas se mueven en el eje de US$ 2,65 por kilo, con máximos de US$ 2,70; y las vaquillonas cotizan entre US$ 2,75 a US$ 2,78 por kilo.La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión del lunes informó que debido a la menor oferta y con la demanda sostenida hubo una adecuación de los valores. El precio del novillo subió 2,14% a US$ 2,87 por kilo, la vaca aumentó 3,17% hasta US$ 2,60 y la vaquillona se ubicó en US$ 2,72, luego de una suba de 0,74%.En tanto en la carne ovina, los consignatarios resaltaron que se dificulta la colocación del cordero mamón, que no tiene referencia de precios. El cordero se mantuvo en US$ 3,40 por kilo, el cordero pesado bajó 0,29% a US$ 3,39 y la oveja sigue con el mismo precio US$ 2,83.En la reposición, por el tradicional período de vacaciones en las primeras semanas del año, se realizan pocos negocios. Las referencias de la ACG para los terneros hasta 140 kilos aumentaron 0,47% a US$ 2,15 por kilo, los de 140 a 180 kilos subieron 1,46% a US$ 2,08, y los de más de 180 kilos subieron 5,38% a US$ 1,95 por kilo.Se destaca una nueva corriente de negocios, terneros enteros para la exportación, con precio y entrega fijado a futuro –de hoy a febrero–, con posibilidad de solicitar adelantos. El precio de referencia es US$ 2,20 por kilo, libre para el productor. ACG para esta categoría de terneros enteros de más 160 kilos subió la referencia 0,47% a US$ 2,15 por kilo.Este año el país cierra con récord de exportación de ganado en pie. El principal destino es Turquía. En el mes de diciembre el Ministerio de Agricultura y Pesca (MGAP), reportó la exportación de 10 mil terneras a ese país.La faena semanal, alcanzó a 36.893 cabezas, cayó 23,2% y es un 37% mayor en la comparación interanual. Las vacas cayeron 18% desde la semana anterior a 19.713 cabezas, representando el 53,4% de la faena, por segunda semana consecutiva superan el 50%.Los novillos alcanzaron a 16.300 cabezas, una caída de 28% y 50% superior en la comparación interanual.La faena anual trepó a 2,26 millones de cabezas, la mayor desde 2009. Las vacas faenadas fueron 1,14 millones, 50,2% del total; y los novillos 1,081 millones de cabezas (47,7%). La faena de novillos luego de superar el millón en 2004, permanece estable; no ha logrado superar la cifra de 1,1 millones.En ovinos, la faena semanal tuvo una caída de 27% hasta 30.602 lanares. Los corderos cayeron 27% en la semana hasta 25.078 cabezas, 35% más en la comparación interanual.La faena anual de ovinos es la menor en 11 años, tuvo una caída interanual de 5%. Los corderos representaron el 64% y las ovejas 18%. La faena cayó 49% desde al año 2013, el nivel más alto de los últimos cinco años, en el que se habían faenado 1,63 millones de lanares.El precio por tonelada de carne exportada en la semana hasta el 31 de diciembre alcanzó US$ 3.462. El precio acumulado anual por tonelada de carne exportada fue US$ 3.399, 10,2% menos en la comparación interanual, que fue de US$ 3.787.El volumen exportado, 433,6 mil toneladas, creció 12,1%, lo cual compensó el ingreso ante la caída de precios. Es la mayor cantidad exportada desde el año 2006, cuando registró 483,76 mil toneladas.El precio de exportación de la tonelada de carne ovina en la semana llegó a US$ 4.203. En el acumulado anual el precio del producto alcanzó US$ 4.191 por tonelada, 9,2% menos que en igual período de 2015, cuando se ubicaba en US$ 4.618.