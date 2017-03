Lo que se sabe hasta ahora de la megaestafa al Fonasa

<section><h2>Lo que se sabe hasta ahora de la megaestafa</h2></section><section><h2>Asociación para delinquir</h2><p><div>Para los investigadores de la estafa millonaria al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), los procesamientos dictaminados hasta ahora por la jueza penal Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero son solo una parte de una maniobra que seguirá teniendo consecuencias a nivel judicial y que se podría considerar como una asociación para delinquir si se prueban responsabilidades en las mutualistas y en el Banco de Previsión Social (BPS), lo que ahora se dedica a investigar la Justicia.</div></p></section><section><h3>Empresas promotoras</h3><p><div>Las mutualistas pagaban a empresas promotoras –que tenían vínculo con los estafadores- para que ofrecieran sus servicios y reclutaran nuevos afiliados. Por cada nueva afiliación, los promotores recibían una suma de dinero que en algún caso llegaba a los $ 3.500. No es ilegal que las mutualistas contraten empresas pero sí que se pague por las afiliaciones porque la intermediación lucrativa es considerada un delito que se castiga con pena de 4 a 24 meses de prisión. </div></p></section><section><h3>Falsos trabajadores</h3><p><div>La oferta trucha para los afiliados consistía en firmar un formulario por el que quedaban inscriptos a una mutualista como socios del Fonasa a pesar de no estar trabajando y, por ende, no aportar al BPS. En algunos casos los promotores les pagaban unos $ 500 y estos les daban su cédula de identidad para ser inscriptos. En un principio visitaron solo un asentamiento, pero luego se extendieron a casi una decena. Llegaban al barrio megáfono en mano para atraer a la gente.</div></p></section><section><h3>80 empresas truchas</h3><p><div>Los estafadores creaban empresas fantasma (que nunca operaban), principalmente en el rubro limpieza, que inscribían en el BPS. El que hasta ahora aparece como cabecilla de la estafa fue responsable de la creación de más de 80 empresas que ponía a nombre de distintas personas y que nunca llegaban a operar. La Justicia libró además orden de captura para otro de los implicados a quien el cabecilla señaló como quien le “enseñó” la maniobra y fue quien creó las empresas.</div></p></section><section><h3>Altas y bajas</h3><p><div>Si pasan tres meses sin que la empresa haga los aportes de un trabajador, el BPS da de baja a la afiliación. Cuando se estaba por cumplir ese plazo, los estafadores daban de baja a la empresa y creaban una nueva que ponían a nombre de otra persona, y a la que asignaban trabajadores truchos. Esa situación tan precisa para actuar hace pensar a los investigadores en la implicancia de funcionarios del BPS. La mayoría de los afiliados -que eran reclutados en los asentamientos- nunca llegaban a atenderse en las mutualistas, aunque en algún caso sí lo hacían.</div></p></section><section><h3>Los procesados</h3><p><div>Hasta ahora figura como cabecilla de la estafa Christian Martín Ferreira, de 23 años, quien al momento de ser procesado ya estaba recluido en Cárcel Central por reiterados delitos de estafa a un banco privado a través de las buzoneras. Además tenía otros dos procesamientos por ese delito, en 2015 y 2011, aunque su rol de estafador comenzó a ejercerlo en 2009, según declaró. A ellos se sumaron otras dos personas, procesadas por coautoría de la estafa y las madres de estos. Una de esas mujeres cobró seguro por desempleo durante seis meses y la otra figuraba como titular de una de las empresas ficticias con 30 empleados a cargo y cobró un préstamo trucho. Además, la jueza Staricco procesó a un promotor del Círculo Católico por intermediación lucrativa. </div></p></section><section><h3>Organismos estatales</h3><p><div>El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) es, por lo que la Justicia probó hasta ahora, el perjudicado con la estafa. El Fonasa es administrado por el BPS y financia el régimen de prestación de asistencia médica a trabajadores y jubilados. A su vez, la Junasa es el organismo que controla al Sistema Nacional de Salud y paga a cada mutualista una determinada suma de dinero por cada afiliado que tiene a través del Fonasa. En este caso, se pagaba por miles de afiliados que en realidad no eran tales porque figuraban ante el BPS en empresas que no operaban. Por eso, la Justicia tiene la mira en el BPS, además de en las mutualistas, que fueron las que se beneficiaron cobrando al Fonasa.</div></p></section>