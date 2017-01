"Lograr que Punta del Este Resort (ex Mantra) gane dinero será como ganar un Oscar"

Fuente:

Siempre tuvo como meta viajar por el mundo, objetivo que logra gracias a su trabajo. Originario de la ciudad italiana Brindisi y con un acento mezclado entre los cinco idiomas que domina –además del nativo, francés, portugués, inglés y español–, Pier Luigi Taliento se considera "un ciudadano del mundo". Estudió economía en Milán, pero cuando ingresó a la empresa Club Med conoció su pasión por el sector turístico. En la firma francesa trabajó durante 20 años en varias partes del mundo. Llegó a Uruguay para encabezar Fën Hoteles –empresa argentina de management hotelero y gerenciadora de las cadenas Dazzler y Esplendor– en Uruguay. Dirigió el lanzamiento y la apertura del Dazzler, y tras casi dos años de experiencia, decidió dejarlo en manos de otro director. Volvió a su país natal, pero cuando se cruzó con la posibilidad de regresar a Uruguay para liderar el proyecto de reapertura del entonces hotel Mantra –hoy Punta del Este Resort– no lo dudó. Desde mayo del 2016 es gerente general de Punta del Este Resort. Pese a que estar lejos de su familia –que vive en Italia– le provoca tristeza, Taliento siente que tiene un desafío a superar.Ante todo, es un producto magnífico. Es un hotel muy bien construido, está hecho como a cualquier hotelero le gustaría tener un hotel. Con 13 años de vida sigue teniendo una infraestructura muy buena. Segundo, porque Punta del Este es uno de los destinos más reconocidos del mundo. Entró en la misma gota donde está Saint Tropez, Mykonos, Ibiza. Es el destino turístico más importante y exclusivo de toda América Latina , y por lo tanto es una oportunidad que no pude desaprovechar.Tercero, el desafío es importante porque este hotel desde que nació nunca logró ganar dinero, y entonces lograr llegar a que se llene y pueda ganarlo es un éxito que el día que lo logras, ganaste un premio importante, es como ganar un Oscar. Los desafíos son lindos cuando no son imposibles, y creo que acá es posible.Fue casi una casualidad. Surgió de encontrarnos que el dominio ( puntadelesteresort.com ) estaba libre. Luego cambiamos el nombre del hotel. Cuando el hotel integra el nombre del destino es una ventaja muy importante. El recordatorio es mucho más fácil que inventar otro nombre. Teníamos que reemplazar un nombre como era el Mantra, que pegó muy fuerte en el imaginario colectivo. Por eso en la campaña de publicidad usamos: "vivir trendy es tu nuevo Mantra". Hicimos un juego de palabras para publicitar el Punta del Este Resort usando el exnombre del hotel. Elegimos el cambio de nombre y algún efecto negativo podía tener. Puede ser que hicimos un buen trabajo de reposicionamiento y de animación del producto en si mismo. Pero no es un cambio en la tipología del hotel. Sí forzaremos la mano. Este es un boutique hotel, quiere decir que tiene una atención personalizada al cliente y esto ya estaba en su ADN. Entonces hay que simplemente levantarlo, hacerlo crecer.Entrar en una cadena internacional con una marca fuerte puede ser interesante en situaciones donde la marca te aporta toda su capacidad de marketing y la sabiduría de gerencia del emprendimiento. También en el caso de que el dueño no quiera ocuparse del emprendimiento o quiere pero con una marca fuerte. Pero si estás en una posición donde el hotel esta en pérdidas, no dan los números y querés entrar en un concepto de management de una cadena, las condiciones son muy desfavorables. No estamos en esa búsqueda. Pero en este rubro nunca se sabe. Claro que si mañana viene una compañía de gran nombre internacional que puede aportar un beneficio importante en términos de flujo de pasajeros, ¿por qué no?. Por el momento no tuvimos contacto para cerrar algo concreto. Siempre se habla, estoy en contacto con muchas cadenas por un tema de relaciones personales y de historia pero no son relacionadas a este proyecto.Es la parte de la película más difícil, estamos trabajando para eso. Creo que el Centro de Convenciones va a aportar mucho con el público corporativo. Punta del Este es un destino que es principalmente de fin de semana durante el invierno y mucho más corporativo entre semana. El problema es que la locación de este hotel tiene su gran ventaja en verano y una gran desventaja fuera del verano, donde la presión de la demanda es más para la península. En junio, los restaurantes acá están todos cerrados. Ahora, ¿qué ofrecés a un pasajero que viene en junio, si no podés ofrecerle todo adentro de un lugar? Vamos a tener que inventarnos algo más de lo que hacemos.Casino del Litoral evaluó que el casino del hotel no le daba posibilidad de revertir el plan de negocios y decidieron cerrar el casino. Siguen con el casino Nogaró. Estamos en un proceso de escisión societaria. Está en manos del Ministerio de Economía. Yo no conozco el negocio del casino, pero imagino que aquí no puede funcionar porque no es un lugar de pasaje. Necesita masa y acá no viene la masa. Es un lugar apartado, ameno.