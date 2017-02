Lomas del Verdún colocó todos sus Corriedale

Fuente:

Cabaña Lomas del Verdún, de Sergio Evia, comercializó todos sus Corriedale en su remate anual realizado el viernes 17 en el establecimiento, ubicado próximo a la ciudad de Minas.Los escritorios Juan Carlos Martínez y Romualdo Rodríguez se encargaron de dispersar toda la oferta integrada de 44 carneros y 195 vientres.Los machos cotizaron a un precio máximo de US$ 1.110, el mínimo fue US$ 325 y el promedio US$ 448. Mientras que los vientres se vendieron a US$ 525, US$ 100 y US$ 195, respectivamente. El mercado se presentó muy ágil, con compradores tradicionales y también otros que participaron por primera vez.