Los acreedores de Pluna cobrarán antes de fin de año

La resolución judicial por la que se establece el orden en el que los acreedores de la exaerolínea Pluna cobrarán quedó firme, luego de que ayer no se presentaran objeciones. Los US$ 66 millones que serán repartidos entre acreedores públicos y privados serán pagados antes de fin de año, según informó a El Observador Gabriel Ferreira, síndico de la liquidación de la aerolínea de bandera.

Por resolución de la Justicia, firmada días atrás por la jueza de Concurso Sylvia Rodríguez, ANCAP recibirá US$ 20 millones, otros US$ 20 millones irán para acreedores privados y lo restante se repartirá por créditos privilegiados. Los acreedores aceptaron la forma de pago y tenían tiempo hasta ayer a la hora 13 para recurrirlo.

Ferreira destacó que se trató de una "excelente salida" por tratarse del "proceso concursal más importante de Uruguay".

"Cuatro años después lograr una salida acordada entre los acreedores estatales en la sindicatura lo evaluamos como muy positivo. Es una salida buena para todos, se terminan un montón de litigios", sostuvo.

La sindicatura concursal de Pluna es ejercida por la Asociación Uruguaya de Peritos. Ferreira dijo que para este caso participaron unos 10 peritos y fue uno de los equipos más grandes.

En la misma línea que el síndico, Nicolás Brause, representante de los acreedores, asociado al Estudio Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause, indicó que la resolución es doble "no solo por la magnitud del pasivo sino por la cobranza de 100% del capital en un marco concursal".

"La solución concursal ha sido la más exitosa y lo mejor que tiene es que está hecho con apego a las herramientas legislativas de la ley de concurso", dijo.

El Estado asumió la mayor deuda de Pluna, que dejó de volar el 5 de julio de 2012 por insolvencia financiera y patrimonial, por lo que deberá continuar pagando en cuotas los siete aviones que la aerolínea había comprado. El banco Scotiabank aceptó no estar entre los acreedores y cobrar la deuda de parte del Estado uruguayo, que era el garante de Pluna cuando se concretó la compra de los siete aviones Bombardier CRJ 900, por un total de US$ 203 millones. De ese dinero, todavía resta saldar una deuda por US$ 137, que es la asumida por el Estado y será pagada en cuotas semestrales de unos US$ 8 millones.