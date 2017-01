Los anti Oscars tienen a Zoolander 2 y a Batman vs Superman como favoritos

La ceremonia de los Razzies se realizará el 25 de febrero.

Los nominados

Peor película

Batman vs Superman: El origen de la justicia

Dirty Grandpa

Dioses de Egipto

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Día de la Independencia: Contraataque

Zoolander 2





Peor actor

Ben Affleck - Batman vs Superman: El origen de la justicia

Gerard Butler - Dioses de Egipto y Londres bajo fuego

Henry Cavill - Batman vs Superman: El origen de la justicia

Robert de Niro - Dirty Grandpa

Dinesh D'Souza - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Ben Stiller - Zoolander 2





Peor actriz

Megan Fox - Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras

Tyler Perry - BOO! A Medea Halloween

Julia Roberts - Enredadas... pero felices

Becky Turner - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts - Divergente la serie: Leal y Shut-In

Shailene Woodley - Divergente la serie: Leal





Peor actriz de reparto

Julianne Hough - Dirty Grandpa

Kate Hudson - Enredadas... pero felices

Aubrey Plaza - Dirty Grandpa

Jane Seymour - 50 sombras negras

Sela Ward - Día de la Independencia: Contraataque

Kristen Wiig - Zoolander 2





Peor actor de reparto

Nicolas Cage - Snowden

Johnny Depp - Alicia a través del espejo

Will Ferrell - Zoolander 2

Jesse Eisenberg - Batman vs Superman: El origen de la justicia

Jared Leto - Escuadrón suicida

Owen Wilson - Zoolander 2





Peor combo en pantalla

Ben Affleck y Henry Cavill - Batman vs Superman: El origen de la justicia

Cualquier dupla de dioses egipcios o mortales - Dioses de Egipto

Johnny Depp y su vestuario vomitivo - Alicia a través del espejo

El elenco entero de otrora actores respetados - Belleza inesperada

Tyler Perry y su peluca - BOO! A Medea Halloween

Ben Stiller y Owen Wilson - Zoolander 2





Peor director

Dinesh D'Souza y Bruce Schooley - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich - Día de la Independencia: Contraataque

Tyler Perry - BOO! A Medea Halloween

Alex Proyas - Dioses de Egipto

Zack Snyder - Batman vs Superman: El origen de la justicia

Ben Stiller - Zoolander 2





Peor precuela, remake o secuela

Alicia a través del espejo

Batman vs Superman: El origen de la justicia

50 sombras negras

Día de la Independencia: Contraataque

Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras

Zoolander 2





Peor guión

Batman vs Superman: El origen de la justicia

Dirty Grandpa

Dioses de Egipto

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Día de la Independencia: Contraataque

Escuadrón suicida