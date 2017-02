Los Brit Awards, que tuvieron como gran ganador al fallecido artista David Bowie, también tuvieron sus grandes momentos musicales, en especial su homenaje a George Michael, fallecido el año pasado.

Andrew Ridgeley, compañero Michael en Wham!, fue el encargado de comenzar el homenaje con la lectura de un texto. Luego fue el turno de Chris Martin, cantante de Coldplay, que interpretó la balada de Michael A Different Corner con un piano y una orquesta de cuerdas.

George Michael Tribute (Brit Awards 2017)

Martin, por su parte, volvió al escenario junto al dúo de electrónica The Chainsmokers para presentar su nueva colaboración, Something Just Like This.

The Chainsmokers Coldplay BRIT Awards 2017





Momentos pop

El grupo Little Mix, que consiguió la estatuilla a la mejor canción por su tema Shout Out to My Ex, abrió la ceremonia al ritmo de su hit.

Little Mix - Shout Out to My Ex (Live at the BRITs)

Por su parte, The 1975, consolidada como la mejor banda británica sobre Radiohead, Little Mix, Bastille y Biffy Clyro, interpretó la canción The Sound, acompañada por un gran coro. Pero como detalle de color, agregaron en la transmisión algunas frases críticas hacia el grupo.

The 1975 - The Sound - Live at the BRIT Awards 2017 Katy Perry continúa presentando su más nueva canción, Chained to the Rhythm, esta vez con un show que incluyó a bailarines disfrazados de casas y esqueletos gigantes que lanzaron fuegos artificiales. Katy Perry - Chained To The Rhythm (Live at The BRIT Awards) Ed Sheeran llevó a los Brit las dos canciones de su próximo disco ÷ (divide), con las cuales rompió el récord de Spotify de mayores escuchas en un día: Castle On The Hill y Shape Of You. Y para esta última contó con el rapero Stormzy como voz invitada. Ed Sheeran – Castle On The Hill & Shape Of You feat. Stormzy [Live from the Brit Awards 2017] Por último, Bruno Mars se lució con el último corte de su disco 24K Magic, la balada That's What I Like. Bruno Mars - That's What I Like [Live from the Brit Awards 2017]



