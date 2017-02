Los carnavaleros con un ojo en los meteorólogos

Daecpu informó que las entradas de las etapas suspendidas tienen validez para las nuevas fechas: sábado 4 y domingo 5 de febrero.

Parodistas en calzoncillos bajo la lluvia

El agua es un personaje detestable en el mundo carnavalero. Cada vez que llueve se suspenden los tablados y eso genera pérdidas por cancelaciones de contratos. Siempre se fueron alternando carnavales con más o menos reprogramaciones, pero últimamente –cambio climático mediante– las mansas lluvias de verano mudaron a temporales que son más frecuentes y eso tiene en vilo a los que se pintan la cara.Ayer se concretó la segunda suspensión de actividades en el Concurso de Agrupaciones de 2017 que se realiza en el Teatro de Verano. La decisión la adoptó José Cozzo, presidente del jurado, como establece el reglamento. En el caso de los tablados, la decisión la asume cada director de escenario y algunos más temprano que otros, pero ayer todos colgaron el cartel con la frase "Hoy cerrado".También los dueños de los tablados experimentan pérdidas con los cierres.Respecto al concurso que se inició el 23 de enero, en nueve días hubo dos suspensiones, con lo que se realizaron siete etapas. No son muchas las cancelaciones de espectáculos, pero para hoy también se anuncia mal tiempo y si las postergaciones se siguen acumulando sí será un problema, considerando que, como siempre, se quiere evitar que el concurso se extienda tanto que coincida con el inicio de las clases.Hay un detalle positivo: según Mario Bidegain, director de climatología del Inumet, durante febrero pueden esperarse las precipitaciones normales para este período del año. De acuerdo a los pronósticos trimestrales que realiza el Instituto, durante febrero lo único que subirá por encima de lo habitual son las temperaturas.Está en desarrollo la primera rueda del concurso. Hay dos fases iniciales para los 41 conjuntos y una tercera, la liguilla, en la que a fines de febrero compiten los 24 mejores.La primera etapa que se suspendió fue la N° 2 y quedó reprogramada para este sábado, con la participación desde la hora 20.30 de la revista Madame Gótica, la comparsa Senegal, los humoristas Fantoches y la murga Curtidores de Hongos.La segunda etapa suspendida fue la N° 9 y se realizará el domingo 5 con la actuación desde las 20.30 de las murgas La Lunática y Araca la Cana, los parodistas Momosapiens y la murga La Clave.En ambos casos, desde Daecpu informaron que las entradas que habían sido adquiridas para esas jornadas –en locales de Abitab o en las boleterías del Teatro de Verano– tienen validez para las nuevas fechas.La competencia que se desarrolla en el escenario del Parque Rodó se reanudará en la noche de hoy con la décima etapa. Participarán a la hora 20.30 El Show de la 8 (fuera de concurso), a las 21.40 la murga La Gran Siete, a las 22.55 los parodistas Nazarenos y a las 00.25 ya del jueves la murga Patos Cabreros.Mañana no habrá etapa por las actividades de la festividad de Iemanjá que se realizarán en esa zona de la capital. El viernes se realizará la undécima etapa y el sábado y domingo las dos ya suspendidas. Posteriormente, el lunes comenzará la segunda rueda, cuyo fixture Daecpu diseñará y divulgará en los próximos días.Si bien el tema suspensiones no da todavía para preocupar, los carnavaleros están con un ojo en el calendario y otro en el cielo. Hay que tener en cuenta que el jueves 9 y el viernes 10 no habrá actividad en el concurso, debido a la realización del Desfile de Llamadas.Si se pudiese apostar como en el turf, una fija sería jugarse unos boletos a que cuando Momosapiens debe ir al Teatro de Verano llueve.Horacio Rubino, director de ese elenco de parodistas, perdió la cuenta de cuántas veces les llovió el día en el que debían concursar, pero afirmó que tienen un récord: "una vez nos llovió cuando debíamos ir en la primera rueda, en la segunda rueda y también el día que teníamos que ir por la liguilla".La fama que vincula a la lluvia con Momosapiens nació a fines del siglo pasado. En 1998, incluso, motivó que la canción de despedida se titulara "Llueve mi corazón", con los parodistas bailando con paraguas. Ese fue el primer año en el que Momosapiens fue campeón, logro que consiguió en cinco ediciones.Rubino contó que un año en el que ensayaban en instalaciones de la Asociación Pro Recuperación del Inválido, el show no estaba 100% listo y una suspensión previo al debut era ideal para tener más días de ensayo, entonces prometieron que si llovía darían todos una vuelta a la manzana vestidos solo con calzoncillos... llegó el día, llovió y cumplieron la promesa a la luz del día ante la atónita mirada de los vecinos. Y, para peor, no era una manzana de las "normales"... "era kilométrica", recordó."Cuando la lluvia complica no podemos quejarnos porque muchas veces nos bendijo", afirmó, y concluyó: "la leyenda continúa".28 etapas hay en el concurso, con dos ruedas de 11 fechas y una liguilla de seis.