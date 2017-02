Los Corriedale de Calidad promediaron US$ 498

Los 21 Corriedale de Calidad vendidos este jueves en la pista del local Santa Bernardina, en Durazno, cotizaron a un precio promedio de US$ 498. El remate conjunto de las cabañas Santa Julia –de José Zugarramurdi–, Santa Dorotea –de Néstor Echaniz– y La Lucha del Perdido –de Agustín Cortondo– se desarrolló con la conducción del escritorio Victorica & Asociados y concluyó con la colocación total de las hembras y parcial de la oferta de machos en pista.

En detalle, los precios máximo, mínimo y promedio de los borregos de cada cabaña fueron los siguientes. Santa Dorotea: siete PI US$ 720, US$ 480 y US$ 545; y tres PO US$ 600, US$ 480 y US$ 520; los 10 promediaron US$ 538.

Santa Julia: tres PI US$ 480, US$ 420 y US$ 440; y un PO a US$ 480; los cuatro promediaron US$ 450.

Y La Lucha del Perdido vendió: cuatro PI US$ 504, US$ 456 y US$ 474; y tres PO US$ 480, US$ 420 y US$ 460; los siete promediaron US$ 468.

Considerando la total de la oferta de reproductores, se comercializaron 14 borregos PI a US$ 502 de promedio y siete PO a US$ 489. El promedio general de los 21 reproductores fue US$ 498.

Las hembras

En cuanto a las hembras, se vendieron 29 a un máximo de US$ 240, US$ 120 de mínimo y US$ 167 de promedio. En detalle, las cinco ovejas PI cotizaron a US$ 156, US$ 120 y US$ 134; y las 24 borregas PI a US$ 240, US$ 144 y US$ 172.