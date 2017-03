Los desubicados que triunfaron en Sundance llegaron a Netflix

Ya no me siento a gusto en este mundo fue la gran ganadora en la pasada edición del festival y ya está disponible para ver en streaming

Whiplash: Música y Obsesión (2014), Me and Earl and the Dying Girl (2015), Bestias del sur salvaje (2012), Capitán Fantástico (2016) o La Bruja (2016). El Festival de Sundance siempre marca puntos altos en el comienzo del año. El principal evento del cine independiente de Estados Unidos es una de las actividades más esperadas del mundo cinematográfico por la cantidad de propuestas interesantes que se presentan, y muchas veces termina siendo la carta de presentación de películas que, o bien son un éxito de la crítica o se ganan el beneplácito de los espectadores. Algunos ejemplos son(2014),(2015),(2012),(2016) o(2016).





Ya no me siento a gusto en este mundo, y como la mayoría de las participantes de Sundance, no llegó a la cartelera uruguaya. Sin embargo, ya se encuentra disponible en streaming. La ganadora de Premio del Jurado en la edición de 2017 fue, y como la mayoría de las participantes de Sundance, no llegó a la cartelera uruguaya. Sin embargo, ya se encuentra disponible en Netflix , dado que es una producción original de ese servicio de





Ya no me siento a gusto en este mundo marca el debut detrás de cámaras de Macon Blair, actor que generalmente se pone al servicio de Jeremy Saulnier –director de la excepcional Habitación verde (ver debajo)–, y a su vez deja en evidencia que la apuesta de Netflix de invertir en sus producciones originales está dando frutos, ya que a este galardón se le debe sumar el Oscar a Mejor corto Los Cascos Blancos. marca el debut detrás de cámaras de Macon Blair, actor que generalmente se pone al servicio de Jeremy Saulnier –director de la excepcional–, y a su vez deja en evidencia que la apuesta de Netflix de invertir en sus producciones originales está dando frutos, ya que a este galardón se le debe sumar el Oscar a Mejor corto documental por





Detectives insólitos

Ya no me siento a gusto en este mundo presenta a Ruth, una auxiliar de enfermería –interpretada por Melanie Lynskey (conocida por sus papeles en las series Two and a Half Men y Togetherness)– que sufre un robo en su casa y decide buscar a los ladrones por su cuenta ante la poca disposición de la Policía. Su objetivo no solo es recuperar sus pertenencias, sino tratar de lograr "que las personas no sean unos malditos idiotas todo el tiempo".





Esto es importante en la película de Blair, ya que es el nudo conceptual sobre el que gira: en el mundo de Ruth, las personas son desconsideras con los demás, no cuidan el ambiente, sueltan spoilers, no limpian los desechos de sus perros y entran a casas ajenas a robar. Ruth no se siente a gusto en el mundo y lo hace saber, aunque tampoco es la única que padece la interacción humana. Su vecino Tony, un genial Elijah Wood (Frodo en El Señor de los Anillos), se unirá en su búsqueda "detectivesca" para encontrar a los responsables.





Su misión, sin embargo, escala en violencia rápidamente, y con ello la intensidad de la película se dispara. Blair utiliza muchas de las herramientas de su amigo y mentor Saulnier, entre las que se encuentran la cámara inquieta y movediza, el manejo de las tensiones a través de los silencios y una banda sonora potente y cargada de rock. Blair incluso juega con la utilización de luces verdes en determinadas escenas, que remiten directamente a la película Habitación verde, en la que actuó.





La violencia estalla en la segunda parte del filme y transforma lo que venía siendo una comedia negra y amarga en un tour de force bien desarrollado, que no cae en el absurdo a pesar de lo insólito de la situación.





El dúo protagonista logra, además, captar la atención por su rareza –son dos tipos sumamente extraños– pero también por su química y porque resultan, de alguna manera, tiernos desubicados en un mundo que está decidido a engullirlos. El punto bajo está en "los malos": los ladrones llegan a ser personajes muy esquemáticos, aunque en la suma final es algo que no termina restando demasiado.





Ya no me siento a gusto en este mundo es un filme entretenido y diferente a las historias policiales que se ven usualmente, y es una buena noticia que Netflix apunte parte del enorme capital que destinó en 2017 (US$ 5.000 millones) a películas de corte más autoral, sobre todo porque es un cine al que la mayoría del público no accede por sus limitaciones en el mercado.





Otros recomendados

Habitación verde

Pese a haber sido una de las mejores producciones del año pasado, la tercera película del director norteamericano Jeremy Saulnier, Habitación verde, no llegó a los cines uruguayos en 2016.

La película sigue a una banda de metal que se dispone a realizar una serie de presentaciones en vivo en una ciudad de Estados Unidos. Cuando el show principal se cae, terminan tocando en un boliche de skinheads bastante turbio. El problema llega con un asesinato del que son testigos allí, y que inicia una cacería humana demencial.

Habitación verde llega a niveles de tensión y violencia increíbles y deja al espectador contra las cuerdas. Además, se destaca en un papel protagónico el actor Patrick Stewart. La película está disponible en Claro Video y en Qubit.tv.





Otra de Wood y Netflix

Para Elijah Wood no es el primer trabajo con Netflix. En 2016 estrenó la serie Dirk Gently's Holistic Detective Agency, en la que el actor interpreta a Todd, el compañero de investigaciones del curioso detective Dirk Gently (encarnado por Samuel Barnett). Por el momento, la serie tiene solo una temporada de ocho capítulos, que se pueden ver en la plataforma de streaming.





