Los discos que se vienen

Con un nuevo año en rodaje, la industria musical se prepara para colmarlo de lanzamientos. Entre rumores y confirmaciones, se puede destacar que el 2017 será un año donde popes del rock ofrecerán nueva música y artistas alternativos volverán luego de algunos años. Pero como siempre (o como Beyoncé hizo que el mundo se acostumbrara), hay lugar para sorpresas.





U2 es una de las bandas cuyo nuevo disco ya está confirmado para este año. Su trabajo anterior fue Songs of Innocence (2014), disco que causó controversia luego de que fuese subido a los dispositivos de Apple sin el consentimiento de los usuarios. El sucesor se llamará Songs of Experience, y según afirmó el guitarrista The Edge a Rolling Stone, su salida fue pospuesta para trabajar más en él y adecuarse al mundo post-Trump. "El mundo es un lugar diferente ahora", dijo el músico.





Coldplay, otra popular banda cuyos lanzamientos son esperados por el mundo, tendrá este año un nuevo EP que llevará el nombre de Kaleidoscope, según confirmó su líder Chris Martin.





Ambas bandas además realizarán giras mundiales en estadios.





En 2015 Beck fue premiado con el Grammy a Álbum del año por Morning Phase, un trabajo introspectivo y acústico. Pero el año pasado el pendulo de su carrera volvió hacia el pop electrónico con dos temas: Wow y Dreams. Su próximo disco seguirá esa línea y, según afirmó el músico a la radio KROQ, tendrá un espíritu "celebratorio".





También Liam Gallagher, luego de liderar Oasis y Beady Eye, lanzará su primer disco solista este año. "La prensa probablemente lo odie", dijo el franco cantante a BBC.





Del lado latinoamericano, Café Tacuba comenzó el año estrenando la canción Futuro, que formará parte de un disco a editarse en abril.





El 2017 también recibirá a otros aristas que trabajan en nuevo material, como Björk, Drake, Lorde, Katy Perry y Nicki Minaj; otros como Gorillaz y Arcade Fire tienen rumoreados trabajos en camino.





Lanzamientos locales

Cuarteto de Nos , luego de 10 años de trabajar junto al productor Juan Campodónico, cambió de colaborador y reclutó a un argentino creador de éxitos: Cachorro López. La fecha de salida de su decimoquinto disco está marcada para abril de este año y su primer single será presentado en febrero.





Parte de ese cambio se debe a que Campodónico también está trabajando en el siguiente álbum de Campo, que aún no tiene fecha de salida anunciada.





Por su parte, otro artista relacionado con Campodónico, Jorge Drexler , también confirmó que se encuentra preparando nuevo material.





Ya en la calle

Run The Jewels - Run The Jewels 3

Run The Jewels - Talk To Me

El explosivo dúo de hip hop decidió entregar como regalo de Navidad a sus fans su excelente tercer disco, semanas antes de su fecha de lanzamiento.





David Bowie - No Plan





David Bowie - No Plan

En conmemoración de lo que hubiese sido su 70° aniversario fue lanzado un EP con canciones que forman parte del musical Lazarus.





The xx - I See You The xx - On Hold

El tercer álbum del trío de indie pop inglés volvió esta semana luego de cuatro años, con un concepto más abierto y positivo que discos anteriores.









