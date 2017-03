Los dos mundos de la enseñanza

El comienzo de las clases en el sector público mostró el mundo real de carencias y desorden y otro de fantasía, al que se aferran las autoridades de la enseñanza en un intento de ocultar claudicaciones que rompen los ojos. Wilson Netto , presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, afirmó suelto de cuerpo que en el caótico primer día de clases "no hay ningún niño sin maestro". Ese día, sin embargo, faltaban casi 300 maestros, 100 de ellos en Montevideo mayoritariamente en la zona oeste de la capital. Además la Federación Uruguaya de Magisterio informó que también faltaba cubrir 120 cargos de auxiliares en los grupos de tres años. Las declaraciones de Netto incluyeron ataques a los sindicatos docentes, a los partidos de oposición y a los medios de comunicación por atreverse a señalar los múltiples descalabros que jaquean a la educación pública.

Y la ministra decorativa de Educación, María Julia Muñoz , reconoció que "falta mucho por hacer" porque "todos los procesos sociales nunca son inmediatos en los resultados". Nadie espera mejoramientos sustanciales de la noche a la mañana. Pero el deterioro no solo no se atenúa sino que viene en picada desde hace 12 años, cuando el Frente Amplio llegó al poder y pese a los reiterados anuncios y promesas presidenciales de reformas para modernizar el sistema. Contrariamente a la frágil argumentación de la ministra, más de una perdida década no es un plazo inmediato sino un período más que razonable para empezar a mostrar resultados.