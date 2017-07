Los emprendimientos que tocan a la puerta de casa

repostería Merce Daglio Gentileza Merce Daglio

Cada vez son más y variados los servicios que se ofrecen para que resolver necesidades o darse un gusto sin tener que salir de su casa. La comodidad, la falta de tiempo y las modas gourmet son algunos de los factores que explican el incremento."Somos una pareja de cocineros veganos, nos gusta comer cosas ricas y nos divierte improvisar en la cocina . Hace tiempo venimos derribando el mito de que la comida 100% vegetariana es insulsa y aburrida. Y ahora queremos compartir lo que hemos aprendido en este tiempo". Así se describen Lorena Canelas e Hiram Miranda en su sitio curinga.uy , donde ofrecen, entre otros, ir a cocinar a domicilio para una cena familiar o con amigos. Ellos llevan los ingredientes y utilizan las ollas y la vajilla del lugar. Además, hacen partícipe al dueño de casa, aunque en los hechos éste no siempre tiene interés en aprender a cocinar. Más bien suelen estar interesados en recibir a sus invitados y agasajarlos con algo casero, probar sabores nuevos, ya que no solamente son contratados por personas veganas.Canelas contó que querían contagiar el entusiasmo por este tipo de comida y que "la gente se empiece a cocinar". Sin embargo, este último punto parece más lejano. "Nos da la sensación de que no se cocina. Hay muchos que piensan que es una travesía y que no hay tiempo para hacer las compras. Lo consideran una pérdida de tiempo. Lo que resulta contradictorio porque está cada vez más de moda la comida gourmet y cada vez hay menos tiempo para cocinar", comentó.Una cena cuesta entre $ 500 y $ 800 por persona, dependiendo del menú, e incluye entrada, plato principal y postre. No obstante, este tipo de servicio no es de los más solicitados. El trabajo más fuerte es cocinar para clientes fijos a quienes les hacen al menos seis viandas por semana, algunas para heladera y otras para freezer, y se las llevan a su casa. Cada porción cuesta en el entorno de los $ 200.Otra iniciativa a la que se puede recurrir para agasajar puertas adentro es a los servicios de té. Mercedes Daglio lleva adelante "Merce Daglio Repostería" y ofrece una prestación que viene pronta para "sacar de la caja y poner en el plato". Ella también opina que el crecimiento de este tipo de emprendimientos se da por la falta de tiempo y porque "está de moda la gastronomía".Aunque más allá de la moda por la comida gourmet, reconoció que el uruguayo es "muy tradicional" y son pocos los que se animan a pedir, por ejemplo, galletitas de limón y semillas en lugar de los clásicos alfajorcitos de maicena.La "comodidad" es otro de los motivos que para Daglio llevan a que la gente invite a un té en su casa: "Es tu espacio, tu tiempo y estás más cómodo. Y capaz que hasta pagás menos".La cerveza es otro motivo para un emprendimiento a domicilio. Hace pocas semanas se lanzó "Cata cervecera en tu casa" , donde se propone "un viaje perceptivo de degustación y placer". Allí, Laura Meléndez y Linng Cardozo, ambos periodistas que pasaron por un largo proceso de formación en el tema, ofrecen una cata de cuatro cervezas de distintos estilos y la comparan con una cerveza tradicional "que oficia de 'testigo'". Además de las bebidas llevan a la cata vasos y maridajes adecuados.Sobre qué lleva a realizar una cata en el hogar, Meléndez indicó que "en un boliche, salvo que sea especializado, el entorno, la poca luz, la música fuerte, pueden atentar contra la percepción sensorial de vista, nariz y boca".La ingeniera eléctrica Stephanie Pose, la ingeniera en sistemas Valentina Silva y la contadora Claudia Cabrera desarrollaron Lookeate en casa , una plataforma que une peluqueras con personas que solicitan servicios de belleza. Además, pueden contratarse maquilladoras y masajistas.Pose explicó que las tres emprendedoras se conocieron cursando un Master en administración y negocios en la ORT, y como trabajo de una asignatura tuvieron que pensar soluciones a situaciones o problemas cotidianos. "Notamos que con la falta de tiempo las personas no pueden hacer sus cosas.A su vez existe una mayor preocupación 'por estar más arreglado'", explicó. Ante este panorama decidieron "llevar la peluquería a domicilio", junto a servicios de estética.El emprendimiento cuenta con una base de datos de unas 30 peluqueras en Montevideo, y busca ampliarse hacia Ciudad de la Costa y Pando.A modo de promoción el corte de pelo cuesta $ 340. De los precios pautados para los servicios que se ofrecen 80% va para las peluqueras y 20% para las creadoras de la plataforma.El pago se efectúa al contado y con tarjeta de crédito. La iniciativa está siendo incubada por el Centro de Innovación y Emprendimientos de la ORT. Las sesiones fotográficas que solían hacerse en estudios se han trasladado a los domicilios. Y está de moda retratar a recién nacidos dentro de las dos primeras semanas de vida. El 50% del trabajo de Florencia Franco de Catnap Newborn Photography transcurre en la casa de sus clientas, y el resto en su estudio. Las sesiones de recién nacidos en estudio rondan los $ 8.000 e incluyen diez fotos impresas. En tanto, a domicilio se encarece unos $ 3000. Los retratos familiares se toman fuera del estudio y rondan los $ 10.000.Para Franco la moda de los retratos se explica porque "la foto se volvió muy accesible" pero tienden a no ser de calidad. Por eso "está bueno valorar las fotos buenas y que queden para el recuerdo". En tanto, calificó su clima de trabajo como "perfecto" porque "las mamás acaban de tener un hijo y están felices. Nadie está enojado, nadie está de mal humor".