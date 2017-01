Los façoneros de pollos reclaman por incumplimiento de avícolas

Denunciaron que no cumplieron con el aumento de 3% previsto para los pagos de 2016

La Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (AFPU) denunció que el acuerdo suscrito con la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra), que establecía un aumento de precios de 3% no fue cumplido por los industriales, por lo que no solo caerían las condiciones negociadas, sino que además no comienzan a tratar el ajuste para 2017.





El tema fue destacado a El Observador por el presidente de AFPU, Gustavo Clavijo, quien destacó que los precios que cobran los productores se establecen en función de una tabla de valores de ajuste semestral que al año pasado había determinado un incremento de 11,29%.





Pero en consideración a las dificultades que tenía el sector en ese período, los productores accedieron a bajar el ajuste de aumento a 3% para 2016. Sin embargo, tampoco se ha cumplido con este porcentaje sensiblemente rebajado en relación a lo que les correspondía, dijo el dirigente.





Si bien hay algunas industrias que lo pagaron, el acuerdo fue suscrito por dos gremiales y por lo tanto deben cumplirlo todos sus integrantes, sostuvo el dirigente. En consecuencia, el acuerdo alcanzado puede caer y quedar sin efecto, por lo que los productores podrían reclamar el pago del 11,29%.





En este caso los productores estarían en condiciones de hacer los reclamos por la vía judicial, destacó Clavijo.





Se había decidido que el incremento negociado de 3% comenzara a regir a partir de julio pasado para los pollos que remiten los productores a las industrias, pero se terminó el año 2016 y ese acuerdo nunca se cumplió, sostuvo.





El 11,29% que marcaba de aumento el año pasado estaba integrado por dos ajustes semestrales: el primero de 5,97% y el segundo de 5,32%.





Declaran preconflicto

Si bien los productores continúan produciendo los pollos a façon y los siguen enviando a las industrias, se encuentran en una etapa de preconflicto, razón por la cual no comienzan a negociar los ajustes de precios para 2017.





Clavijo dijo no entender cómo es que Cupra rompe esta herramienta que venía siendo beneficiosa para las dos partes, en la medida que servía para acercar las posiciones.

Pero en la medida que no se cumple, "estamos en situación de no poder seguir negociando los nuevos valores para este año, que según los datos manejados debería ser de 5,84% para el primer semestre".

Los productores recibían el año pasado un pago en promedio de $ 3,50 a $ 4 por cada pollo criado en sus granjas.





Son 25 millones de pollos a industrias

Los integrantes de la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (AFPU) remiten a las avícolas 25 millones de pollos al año. Los productores de la gremial representan a su vez alrededor del 95% de los predios que trabajan con ese destino. El titular de AFPU, Gustavo Clavijo, dijo que por el momento no se ha tomado ninguna medida de fondo y recordó que en 2016 los productores manifestaron su adhesión al sector, renunciando primero a un 10% de su tarifa y luego acordando el 3%, que no se cumplió.





