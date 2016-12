Los festivales ganan las calles de Montevideo

Montevideo tiene sus instantes de movidas urbanas que van dando que hablar e instalándose en la agenda de eventos para disfrutar al aire libre: conocer nuevos productos de moda, o servicios de gastronomía, y bandas de música hacen que cada día sean más esperados y con resultados que sorprenden y se superan edición tras edición.

Amamos estos momentos de disfrute e interacción general, de cruce de actividades variadas, de fiestas barriales que se creían perdidas y en el mundo son tendencia general, tanto que marcas de primera línea se suman como acciones publicitarias alternativas, más asociadas a experiencias que a productos propiamente dichos. Son acciones memorables que perduran en los visitantes y cada vez más demandadas, suponen grandes herramientas potenciadoras y revitalizadoras urbanas, sociales y comerciales.

Geraldine Lewy y Joaquín Pastorino son dos fuerzas emprendedoras que están detrás de varios de ellos y nos cuentan el proceso de concepción, logística y desarrollo para todos ellos:





Cuéntennos un poco más acerca del perfil de ustedes dos...

Geraldine: Ante todo soy mamá de los tres varones más lindos que la vida me pudo dar, estudiante de escaparatismo y diseño comercial en Barcelona, España y hoy socia en Mvd Pop Up y Paseo Rostand, a lo que agregamos la producción en Moweek. Una de mis pasiones son los zapatos, durante años me dediqué al diseño de zapatos y tuve tienda en Pocitos y Carrasco. Hace unos cinco años con la intención de activar la calle Rostand -ya que estaba todo cortado por la obra del hotel Sofitel- decidí organizar el primer Paseo Rostand y al año siguiente se sumó Joaquín con todo lo que él tenía para aportar. Hoy ver cómo este proyecto es cada vez más profesional y cómo MVd Pop Up crece en paralelo, soy una convencida de que emprender no es fácil pero si se puede y cuando los proyectos se hacen realidad es una gran satisfacción.

Joaquín: Soy estudiante de Economía, con interés y experiencia en marketing y producción, relaciones públicas y comerciales. En mi experiencia con las diferentes empresas en las que trabajé aprendí sobre los procesos y las etapas, los tiempos y la comunicación con los clientes, sobre lo creativo y lo práctico al mismo tiempo. Mi primera experiencia con un evento a cielo abierto fue hace cinco años con un equipazo hicimos el Picnic de los 10 años de Magma donde descubrimos la explaza Conaprole de Arocena, con manteles, cometas, tragos, cosas ricas y juegos para niños con una gran concurrencia.

¿El concepto es el mismo en ambos? ¿Qué los motivó a su desarrollo?

Paseo Rostand es como el niño que se volvió adolescente y explotó. La última edición se convirtió en lo que siempre quisimos. Una tomada de la calle, una salida del barrio a disfrutar la ciudad. Carrasco lo estaba pidiendo, en cada evento la gente busca interactuar con la comunidad y salir. Nosotros queremos activar la ciudad para el disfrute, mezclando moda y gastronomía, arte, cultura, arquitectura y barrio. Montevideo Pop Up lo pensamos como un evento itinerante, un evento pionero a cielo abierto que mezcla arte, moda y gastronomía, una nueva experiencia para la familia, una oportunidad para disfrutar el tiempo libre en un entorno verde, la primera locación fue el Parque Rodó y cumplió todas nuestras expectativas con el Museo Nacional de Artes Visuales como marco. Para el 2017 tenemos pensado desplegar e intervenir los barrios de Prado, Punta Carretas, Ciudad Vieja y volver a Parque Rodó.

¿Tenían alguna referencia regional o internacional de este tipo de eventos? ¿Qué los inspiró? ¿Alguna experiencia memorable en alguna ciudad que recuerden?

Joaquín: En mi caso particular con la experiencia del picnic de Magma en la explaza Conaprole vimos que la zona tenía un potencial enorme y la comunidad respondía muy bien. Los eventos de toma del barrio o la ciudad son los que dan vida a las ciudades de afuera. Las ferias alemanas, los mercados españoles, etc.

Geraldine: En mi caso, varios viajes a Nueva York, una recorrida por el famoso Wynwood de Miami, más alguno a Buenos Aires, me dejaron claro que los eventos a cielo abierto tienen un atractivo especial. La gente está ávida de salir a la calle en familia, con amigos, mascotas, en bici, haga frío o calor, y vivir la experiencia de estar al aire libre. Ambos creemos en la experiencia desde distintos aspectos, moda, arte, comida, música y más.

¿Qué recepción encontraron en los expositores o comercios, y en el público en general?

Hay un gran crecimiento en las marcas de moda y diseño en Uruguay. Cada año están más profesionales y en general cuidan mucho su proyecto. En nuestros eventos cuidamos a las marcas ya que consideramos son las verdaderas protagonistas. Creemos en ellas y en su crecimiento, y ellas lo saben por lo cual nos apoyan y acompañan cada vez más. Al público le encanta este tipo de propuestas. Vive el evento como una oportunidad de disfrutar las distintas actividades que se presentan, hemos ido variando: pasadas urbanas en la calle, desfiles en Sofitel Montevideo Casino Carrasco & SPA, activaciones en redes sociales, toques acústicos, degustaciones, clases de cocina, charlas entre otras con Debbie Goldfarb sobre tendencias, asesoramiento de imagen, los foodtrucks, concurso YO TE PINTO y mucho más.

¿Qué recepción y facilidades o trabas encuentran en los organismos de contralor del gobierno? ¿Cuál es el feed back que tienen cuando van a presentar esos proyectos?

En general son receptivos, han colaborado de alguna u otra manera. Los procedimientos llevan su tiempo, algunos más engorrosos que otros, y han ido variando en los últimos años. Creemos que es muy importante el apoyo de los Alcaldes de cada barrio y de la Intendencia de Montevideo. Son una pata fundamental para que el evento se desarrolle y pueda crecer.

¿Con qué oficinas interactúan? ¿Espacios públicos por ejemplo?

Por lo general trabajamos directamente con el municipio de la zona y con el alcalde de turno, le presentamos el proyecto y luego iniciamos el expediente por ventanilla única en la IMM. Allí se suscitan un montón de oficinas: Inspección general, división limpieza, bromatología, transito, espacios públicos, UTOP. Cada una tiene sus reglamentos que debemos cumplir para que se aprueben y al fin tener todo los permisos para poder realizar la actividad.

¿Qué controles o permisos se requieren para organizar ese tipo de eventos?

Los controles son varios, tenemos muchas responsabilidad en el momento que tenes a 4.000 personas en el evento. La intendencia hace lo suyo, tienen agentes controladores en el área de bromatología, limpieza, etc. Si bien la regulación entorno a los foodtrucks aún no está en vigencia, se toman los recaudos necesarios para que la actividad se desarrolle sin problemas, por ejemplo teniendo el carnet de manipulación de alimentos y carnet de salud al día, contratamos una asesora que detalla las mejores condiciones para que los foodtrucks puedan vender sus alimentos.

¿Qué les dice la gente cuando están allí en el lugar, cómo ven al público interactuando?

Hemos tenido todo tipo de comentarios, por suerte muy buenos y eso es lo que nos hace felices y da ganas de seguir creciendo y mejorando para ser cada día mas profesionales. Les encanta la idea de comer en nuestro comedor especialmente decorado entre los foodtrucks. También los hemos sorprendido con la calidad de grupos jóvenes, solistas y Djs. que han pasado por nuestro escenario como Martin Enfant, Josefina Damiani, Felipe Baldomir, Reversa, las Bonasso, Vala Nieremberg, Paty Wolf y muchos mas. El atardecer con cuerda de tambores hace vibrar a todos los presentes, en Paseo Rostand La Cuerda Floja es un clásico y en Montevideo Pop Up incursionamos con La Rodó. Siempre contamos con alguna actividad para niños ya que cada vez son más las familias con niños chicos que nos acompañan. Con respecto a los desfiles a cielo abierto como el de Betty Rial en la fuente de Sofitel fue algo increíble ya que nadie se lo esperaba. En la primera edición de MVD POP UP lanzamos un concurso en conjunto con el MNAV, la CDU y el Municipio B llamado YO TE PINTO, y el día del evento el artista seleccionado, Juan Uría, pintó la fachada lateral del MNAV en vivo. Hemos notado que muchos quedan de encontrarse ahí y disfrutan de las compras, la comida o de simplemente un paseo.

Según vuestra mirada...¿El atractivo de esos circuitos es que son justamente efímeros o podrían funcionar con carácter permanente?

Creemos que más allá de que nos piden que los hagamos con más frecuencia, el atractivo es que sean temporales, que haya que esperar a una nueva edición. El factor sorpresa de qué habrá de nuevo esta edición, el tomar el barrio o la calle como propia por unas horas y disfrutar de la arquitectura del lugar entre otras cosas.

¿Cuánto tiempo antes les lleva organizarlos y cuántos expositores o comercios suelen estar presentes?

A nosotros como organizadores nos lleva un mínimo de mes y medio, dos meses cada edición. Hay muchas cosas que cambian de una edición a otra. También la búsqueda constante de nuevas activaciones hace que estemos en la búsqueda constante. La gráfica también está cuidada y diseñada por Javier Pastorino, aunque para la próxima edición invitamos a Pit. Baldriz y a GoodObject. Los expositores que están ahí, por ejemplo en la calle Rostand, cada edición se preparan mejor, organizan activaciones dentro de sus tiendas, degustaciones, muestras de sus prendas. Nos encanta cuando llega el día y vemos que cada local pone su granito de arena para que el evento salga perfecto. El banco HSBC que nos acompaña y da su impronta al lugar con su carpa o espacio vip en cada edición junto con sus descuentos con tarjetas de crédito y débito. También están los expositores temporales que tienen su atractivo, nos encanta que participen los pequeños agricultores, o diseñadores de diferentes artículos de decoración, también están las huertas que son tendencia y que hoy son un must en cualquier casa. Tenemos marcas como Bodega Garzón y Colinas que degustan sus exquisitos productos, Talar que hace recetas increíbles o Vespa, que fue la sensación en la última edición de Rostand. HSBC que en su espacio VIP invita a clientes a vivir la experiencia HSBC con todo tipo de agasajos, degustaciones, desfiles, djs, y más. En estas últimas ediciones contamos con el apoyo de El País que también tuvieron su activación durante los eventos. En Montevieo Pop Up la historia es otra. La consigna es que las tiendas (para las cuales hacemos curaduría e intentamos sean variadas y tengan excelente calidad en lo que hacen) monten sus tiendas a cielo abierto, que convivan con la calle elegida y su impronta. Nos encantó la selección que hicimos en esta primera edición. Y vamos por más. Para esta primera edición contamos con grandes marcas como Caro Criado, Malabia, Von Braun, Cheka, Aitana, Puro Punto, Coki Shoes, María F, y con nuevas emergentes que tienen excelente calidad como Bamba (algodón orgánico) Molto Giusti para ellos, con unas estampas increíbles, Petra: marca que nos sorprendió por la calidad de sus prendas, Olímpica: fresca espontánea, y alegre, Banana Split: bikinis y mallas muy cancheras, Ximena Varela: marca que sus seguidoras adoran, Bervena lo nuevo en jeans, Mora ropa y accesorios.

También logramos que la zona de mercadillo fuera muy variada y sorprendió a mas de uno, pequeños muebles y adornos super cancheros, arreglos florales, macetas, plantas, regalos para niños, Así como también divertidos juegos de marcas como Colgate que nos acompañaron en la pasada edición. La cantidad de foodtrucks en ambos eventos va en aumento ya que la gente esta ávida de probar nuevas propuestas culinarias. Hoy la calidad de las distintas opciones de comida en foodtrucks, chefs , cervezas artesanales y cocineros es muy variada y de excelente calidad. Vale la pena probar nuevos sabores.

¿Qué tipo de actividades y muestras exhiben? ¿Música, gastronomía, moda, etc?

Incursionamos en todas y vamos por mas.

¿Qué futuro se imaginan para este tipo de proyectos?

Creemos que como todo en la vida los proyectos van mutando, cambiando, la vida es una constante evolución y eso es lo que nos encanta. Saber que Paseo Rostand ya tiene mas de cinco años es una gran satisfacción

¿Qué le falta a Montevideo para convertirse en una ciudad atractiva para turistas y locales?

Montevideo es una ciudad única, aunque no lo creamos hay muchas actividades que acontecen, cada vez más, quizás hay un tema de que no están muy expuestas y muchas veces el público ni se entera. Pero ya no nos podemos quejar de que acá no pasa nada. Acá pasan cosas y cosas muy buenas. Exposiciones, obras, La Bienal, las cenas de autor en distintas locaciones, recitales, etc. El tema están en acompañar y apoyar estos nuevos proyectos para que cada vez más gente se entere y participe de ellos. Los turistas que concurren siempre quedan encantados de la calidad de nuestros productos ya sea gastronómico o como de objetos de deseo o ropa, zapatos y accesorios.





Si quieren conocerlo o repetir la experiencia,este fin de semana hay otra oportunidad para agendar en el Paseo Rostand entre las 11am y las 21 horas.

Fuente: